Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

ANTALYA, () – AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’in 10 Mart’ta yapılacak 6. olağan kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan temayül yoklaması sonunda Avukat İbrahim Ethem Taş, başkan adayı olarak belirlendi.

Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer yaptığı yazılı açıklamada, 10 Mart’ta yapılacak Ak Parti Antalya 6. Olağan Kongresi’nde yeniden aday olmadığını açıkladı. Yeni başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldığını vurgulayan Başkan Sümer, başkanlık için Abdullah Işıkhan, Ali Çetin, Bekir Asri, İbrahim Ethem Taş, Kadir Sarıcalar ve Osman Dirican isimlerinin öne çıktığını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 aday adayını şahsen yapılacak mülakat için Ankara’ya çağırdığını kaydeden Başkan Sümer, şöyle dedi:

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat yaptığı görüşme neticesinde 6. Olağan İl Kongresi’nde Antalya il başkan adayı olarak Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş’a görevi tevdi etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tevdi edilmiş olan bu görev İbrahim Ethem Taş kardeşimize, partimize, Antalyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Aday olan bütün arkadaşlarımız görevi layıkıyla yerine getirebilecek donanıma ve tecrübeye sahiplerdi, bayrağı gönül rahatlığı ile yeni başkan adayımıza teslim ediyorum. Eminim ki, bu karar ve tevdi edilen görev ile partimiz Antalya’da hayırlı işlere ve yeni başarılara imza atacaktır. Bütün Antalyalı hemşerilerimizi 10 Mart Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz. 6. Olağan Kongremize davet ediyorum."

İbrahim Ethem Taş’ın, Ak Parti Antalya eski İl Başkanı merhum Hamza Taş’ın oğlu olduğu kaydedildi.

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