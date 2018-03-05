Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

ANTALYA, () – AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’in 10 Mart’ta yapılacak 6. olağan kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan temayül yoklaması sonunda Avukat İbrahim Ethem Taş, başkan adayı olarak belirlendi. Ak...

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

ANTALYA, () – AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’in 10 Mart’ta yapılacak 6. olağan kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan temayül yoklaması sonunda Avukat İbrahim Ethem Taş, başkan adayı olarak belirlendi.
Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer yaptığı yazılı açıklamada, 10 Mart’ta yapılacak Ak Parti Antalya 6. Olağan Kongresi’nde yeniden aday olmadığını açıkladı. Yeni başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldığını vurgulayan Başkan Sümer, başkanlık için Abdullah Işıkhan, Ali Çetin, Bekir Asri, İbrahim Ethem Taş, Kadir Sarıcalar ve Osman Dirican isimlerinin öne çıktığını vurguladı.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 aday adayını şahsen yapılacak mülakat için Ankara’ya çağırdığını kaydeden Başkan Sümer, şöyle dedi:
“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat yaptığı görüşme neticesinde 6. Olağan İl Kongresi’nde Antalya il başkan adayı olarak Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş’a görevi tevdi etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tevdi edilmiş olan bu görev İbrahim Ethem Taş kardeşimize, partimize, Antalyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Aday olan bütün arkadaşlarımız görevi layıkıyla yerine getirebilecek donanıma ve tecrübeye sahiplerdi, bayrağı gönül rahatlığı ile yeni başkan adayımıza teslim ediyorum. Eminim ki, bu karar ve tevdi edilen görev ile partimiz Antalya’da hayırlı işlere ve yeni başarılara imza atacaktır. Bütün Antalyalı hemşerilerimizi 10 Mart Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz. 6. Olağan Kongremize davet ediyorum."
İbrahim Ethem Taş’ın, Ak Parti Antalya eski İl Başkanı merhum Hamza Taş’ın oğlu olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314