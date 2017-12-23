Ak Parti Hakkari İl Başkanı, Metin Tekin oldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de, Ak Parti'nın yapılan 6. Olağan İl Kongresi'nde, Metin Tekin, il başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hakkari'de Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 374 delege oy kullandı. 2 adayın yarıştığı kongrede, 244 delegenin oyunu alan Metin Tekin Ak Parti il Başkanı seçilirken, mevcut İl Başkanı Emrullah Gür ise 123 oyda kaldı.

Kongreye, Ak Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, Ak Parti 22. dönem Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ile partililer katıldı.

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