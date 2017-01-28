Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş: Cumhurbaşkanlığı sisteminde patron halk

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Başkanlık sisteminin halk sistemi olduğunu söyledi, "Patron halktır. Karar verici halktır" dedi.



Ak Parti İnegöl Gençlik Kolları organizasyonu ile Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen programa Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesinden gelen Ak Parti gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ecertaş, burada yaptığı konuşmasında cumhurbaşkanlığı sistemi referandum çalışmaları kapsamında ilk ziyareti Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne yaptıklarını söyledi.



'HALKA HESAP VERECEK OLAN BİR SİSTEM OLACAK'



Cumhurbaşkanlığı sisteminde patronun halk olduğunu belirten Melih Ecertaş, “Halka hesap verecek olan bir sistem olacak. Patron halktır. Karar verici halktır. Bu sistem gelecek. Hükümet olarak çalışmıyorsak, oyumu vermem, olur biter. Millet istediğini indirir, başkasını getirir. Dolayısıyla bu sistemde, adaletinden her noktasına kadar halka dayanan bir model olacak. Ak partinin önerdiği sistem, tamamen halka dayanıyor. Halk kime istiyorsa gücü ona verecek. Türkiye’de hiçbir zaman tarafsız cumhurbaşkanı olmaz. CHP’nin genel başkanı olan, Demokrat Parti'nin kurucusu olan bir gün sonra cumhurbaşkanı olduğunda bütün siyasi duygularını bir kenara mı bırakıyor. Celal Bayar cumhurbaşkanı olduğunda bütün demokrat kimliğini bir kenara mı bıraktı? Sistem samimiyet getiren bir sistem” ifadelerini kullandı.

Ecertaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halkın yüzde 70’inden fazlasının destek verdiğini iddia etti.



'ALLAH’IN BİZE EN BÜYÜK NİMETİ BU BYLOCK’LAR'



Konuşmasında FETÖ'ye de değinen Ecertaş, “Kapalı bir kutu. Bu kutu içerisinde 1973 yılından bu yana yuvalanan bir örgüt var. 4 bin 700 civarında hakim ve savcı görevinden ihraç edildi. Bir kısmı bugün tutuklu. Allah’ın bize en büyük nimeti bu Bylock’lar. İnkar da edemiyorlar. ‘Biz sohbete gitmek için indirmiştik’ dediler. Bunu tüm Türkiye anladı. Darbede başarılı olamadılar. Burada lideriyle beraber inanan bir millet var. Allah tuzak kuranların, tuzaklarını başına vuranların en büyüğü. AK partinin inandığı Allah’ı peygamberi var” diye konuştu.