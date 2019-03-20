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AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Esenyurt’a Teknoloji Müzesi kuracağız

İSTANBUL, () - AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci Esenyurt’un sporcu gençleriyle uzay gözlem evinde buluştu. Ekinci, “Çocuklarımızın teknoloji ile ilgisini zararlı bir teknoloji bağımlılığının önüne geçerek yararlı...

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Esenyurt’a Teknoloji Müzesi kuracağız

İSTANBUL, () - AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci Esenyurt’un sporcu gençleriyle uzay gözlem evinde buluştu. Ekinci, “Çocuklarımızın teknoloji ile ilgisini zararlı bir teknoloji bağımlılığının önüne geçerek yararlı bir hale dönüştürmek gibi hedeflerimiz var. Bunun için başta bir Teknoloji Müzesi kuracağız” dedi.
AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, Astrum Towers Uzay Gözlemevi’nde Esenyurtlu sporcularla birlikte Ay’ı gözlemledi. Genç sporcularla sohbet eden Ekici, spor kompleksi sözü de verdi.
“TEKNOLOJİYİ YARARLI BİR ŞEKİLDE KULLANMALARINI SAĞLAYACAĞIZ”
30’uncu katta bir gözlem evinde sporcularla birlikte Ay’ı izlediklerini belirten Ekinci, “Çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmesi, yetenek analizlerinin yapılarak geleceğe yönlendirilmesi konusunda açacağımız akademiler var. Aynı şekilde çocuklarımızın teknoloji ile ilgisini zararlı bir teknoloji bağımlılığının önüne geçerek yararlı bir hale dönüştürmek gibi hedeflerimiz var. Bunun için başta bir Teknoloji Müzesi kuracağız” ifadelerini kullandı.
“GELECEĞİN TÜRKİYESİNİ İNŞA EDECEK İNSANLAR ÇIKACAK”
Spor kompleksi için de sporculara söz veren Ekinci, “31 adet spor kompleksimiz olacak. Geniş, kapsamlı bir şekilde ata sporlarımızın yapıldığı bir yer olacak. Konservatuarlarımız olacak. Yeni aktör, aktris, senaristler çıkaracak şekilde. Aynı zamanda müzik, folklor ve halk oyunları alanında çalışmalarımız olacak. Gençliğimizi böyle donanımlı bir şekilde yetiştirdiğimizde geleceğin bilim adamlarının, akademisyenlerinin, mucitlerinin ve sinemacılarının çıkacağını düşünüyoruz. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek insanlar çıkacak” diye konuştu.

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