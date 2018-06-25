AK Parti, Doğu Akdeniz'de 1 vekil ve oy kaybetti, birinciliğini korudu

DOĞU Akdeniz kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti'nin 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oyu yüzde 22.1 oranında düştü, 1 vekil kaybetti ancak parti olarak birinciliğini kaptırmadı. AK Parti'nin ardından ikinci parti olan CHP, Adana ve Hatay'da 1 Kasım'da olduğu gibi 4'er vekil çıkardı, Mersin'de 1 vekil kaybederken bu illerde oyu yüzde 12.3 oranında geriledi. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi memleketi Osmaniye 6'ncı kez Meclis'e gönderirken 2 sandalyeyi ise kaybetti. İYİ Parti, Adana ve Mersin'den 2'şer vekil, Doğu Akdeniz'de oyunu yükselten tek parti olan HDP ise Adana ve Mersin'den 2'şer, Hatay'dan da 1 vekili Meclis'e gönderdi. Doğu Akdeniz illerinde 39 olan vekil sayısı da 43'e yükselmişti.

Adana'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 36.8 oy oranıyla 6 milletvekili çıkaran AK Parti'nin 24 Haziran'da oy oranı yüzde 34.5'e gerilerken bu kentte 1 vekil kaybetti. AB Bakanı Ömer Çelik'in aday olmadığı seçimlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, birinci sıradan milletvekili seçildi.

Mersin'de 1 Kasım'da yüzde 31 oy alarak 4 vekil çıkaran AK Parti'nin 24 Haziran'da oy oranı yüzde 28.4'e kadar düşmesine rağmen vekil sayısını korudu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da AK Parti'nin birinci sıra adayı olarak tekrar vekil seçildi.

Hatay'da 1 Haziran'da yüzde 43.2 ile 5 vekil çıkaran AK Parti'nin oy oranı yüzde 36.2'e gerilemesine karşın vekil sayısı değişmedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ikinci sıradan vekil seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 6'ncı kez Meclis'e gönderen memleketi Osmaniye'de, 1 Kasım'da yüzde 46.8 olan AK Parti'nin oy oranı yüzde 36,1'e gerilemesine karşın 2 vekil sayısını korudu. MHP ise Bahçeli'nin ardından çıkardığı 2'nci vekilliği CHP'ye kaptırdı. Bu kentte 1 vekillik için CHP ile kıyasıya mücadele eden İYİ Parti, 0.01'lik oranla kaybetti. MHP'nin Adana'da 3 olan vekil sayısı ise 2'ye düştü.

Kesin olmayın sonuçlara göre; 1 Kasım seçimleriyle karşılaştırıldığında AK Parti Doğu Akdeniz illerinde 1 vekil kaybederken oy oranı da Adana'da yüzde 2.3, Hatay'da yüzde 7, Mersin'de yüzde 2.6, Osmaniye'de ise yüzde 10.2 düştü. 4 kentte oy oranı yüzde 22.1 kayıp veren AK Parti, Adana'da 1 vekil kaybetti, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de mevcut vekil sayısını korudu, oy kaybına karşın bu illerde yine birinci parti olarak çıktı.

Adana, Mersin, Hatay'da ikinci parti, Osmaniye'de dördüncü parti olan CHP, Doğu Akdeniz'de toplam vekil sayısını elinde tuttu. Adana ve Hatay'dan 4'er vekil çıkaran CHP, Mersin'de 3, Osmaniye'de 1 vekillik hakkı kazandı. CHP önceki dönem Adana milletvekillerinin hiçbirini aday göstermemesi nedeniyle kenti yeni isimlerle TBMM'de temsil edilecek. Yeni 4 vekilin 3'ü ise eski il başkanı.

BARIŞ ATAY, HATAY'DAN VEKİL OLDU

MHP ise Adana ve Osmaniye'de 1'er vekil kaybetti. Adana ve Mersin'de 2'şer, Hatay ve Osmaniye'den ise 1'er vekil çıkardı. İlk kez girdiği seçimlerde yüzde 10'luk barajı aşan İYİ Parti, Adana ve Mersin'de 2'şer vekil sayısına ulaştı.

HDP ise Mersin ve Adana'dan 2'şer temsilci ile ile daha önce vekil çıkaramadığı Hatay'dan sinema ve tiyatro oyuncusu Barış Atay Mengüllüoğlu'yu vekil olarak Meclis'e gönderdi.

OYUNU ARTIRAN TEK PARTİ HDP

Doğu Akdeniz illerinde oyunu artıran tek parti HDP oldu. Adana'da yüzde 1.8, Mersin'de yüzde 1.9, Hatay'da yüzde 4.2 ve Osmaniye'de yüzde 0.7 oranında oyunu artıran HDP, bölgeyi 5 vekil ile Meclis'te temsil edecek.

ÇUKUROVA'NIN TEK GENEL BAŞKANI BAHÇELİ

TBMM'ye 4 milletvekili gönderen Osmaniye'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'ncı kez memleketinden seçildi. 2007, 2011, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Osmaniye'nin 4 vekilini AK Parti ile paylaşan MHP ilk kez bu seçimde sadece Bahçeli'yi Meclis'e gönderdi., 1 vekili CHP'ye kaptırdı.

Eski Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanı Rıdvan Turan da HDP adayı olarak Mersin'den vekil seçildi.



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