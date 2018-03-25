AK Parti'den MHP ile yerelde de ittifak sinyali

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak sürecini MHP ile birlikte yönettiklerini belirterek, "Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışmayı İzmir’de yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Ak Parti Balçova 6'ncı İlçe Kongresi, Balçova Kaya Termal Kardelen Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan'ın yanı sıra Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, eski İl Başkanı Bülent Delican, Ak Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan yaptı. Kongrede mevcut başkan Evrim Özen, seçime rakipsiz girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Kürsüye çıkan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile Ak Parti arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı. Dağ, "İttifak konusu, 15 Temmuz’dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz’da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP'nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz’da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdide uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışma İzmir’de yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

PROVOKASYON UYARISI

İttifak çalışması yaparken, bunu provokasyonla bozmaya çalışanlara karşı uyanık olunması çağrısında bulunan Dağ, "Provokasyon yapmaya çalışanları uyarmak vazifemiz. Hiç kimse böyle bir ittifakta bir olumsuzluk olması için provokasyon girişimi içerisinde olmasın. Eğer olurlarsa karşısında Ak Parti il teşkilatını ve Genel Başkan Yardımcısını bulurlar" dedi.

Açıklamasının devamında partisinin 16 yılda yaptıklarını anlatan Hamza Dağ, Türkiye’nin büyüyen bir ülke olduğunu vurguladı. Batının tamamının büyüme noktasında sıkıntı içerisine girdiğini ileri süren Dağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen Afrin operasyonuna da değinerek, "Afrin’e girmeyin' diyenler operasyonun iyi gittiğini görünce teşekkür etti. Daha sonra Münbiç operasyonu gündeme geldiğinde 'oraya girmeyin' dediler. 'Neden' diye sorduğumuzda, 'Afrin’deki unsurlar Münbiç'e kaydı. Oraya gittiğinizde daha sert bir mücadele ile karşı karşıya kalırsınız' dendi. Bunu söyleyen CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı. Zannedersiniz ki Türkiye’nin milletvekili değil, PYD’nin PKK’nın bir sözcüsü gibi konuşuyor. Musul’da diplomatlarımızı, askerlerimizi DAEŞ’in eline teslim eden bir adam. Aldılar, getirdiler onu CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı yaptılar" diye konuştu.

Dağ, Elbab’da yeni 100 okul açıldığını ve 30 bin öğrencinin burada eğitim gördüğünü ifade ederek, bu okullarda hem Arapça hem de Türkçe eğitim verildiğini söyledi.

'AK PARTİ'YE HAKSIZLIK YAPILIYOR'

Ak Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ise açıklamasında CHP’yi hedef aldı. 1995 yılında ekonomik kriz olduğunu söyleyen Kocabıyık, "Tansu Çiller’e 'İşçilere şu zammı verelim Sayın Başbakanım. Hükümet kuramıyoruz’ dedim. 'Oğlum sen deli misin, IMF beni şu başbakanlığın önünde asar’ dedi. IMF’nin bütün borçlarını ödeyerek kıçına tekmeyi vuran kim, Ak Parti. Şimdi vıcık vıcık Atatürk istismarı yapanlar mı Atatürkçü, yoksa onun ilkelerini yerine getirenler mi? Bu ülkede Ak Parti’ye ve onun liderine çok haksızlık yapılıyor" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bazılarının masum, saf kişilerin omuzlarına binerek yükseldiğini öne sürerek, "Onları gördükten sonra çok üzüldüm ve kendime söz verdim. Ben milletime, devletimize borcumu ödemeye karar verdim. Ben borcumu ödemeye geldim. Eğer siz destek verirseniz, sizin üzerinizden hesap yapanlara iyi bir ders veririz. Eğer onları temizlemezsek, hayallerimizden uzaklaşmaya başlarız. Kendi adımıza beklentilerden vazgeçtiğimizde özgürleşmiş oluruz. Bu davada siyaset yapanlar birilerini bakan, başbakan, il başkanı yapmak için koşturmuyor. Haksızlıkların karşısında dik durmak için koşturuyor" dedi. Konuşmaların ardından delegeler yeni yönetimi seçti.



FOTOĞRAFLI