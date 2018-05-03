Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusuna ret

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine üyelik başvurusunu reddettiklerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal...

AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusuna ret
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine üyelik başvurusunu reddettiklerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine İzmir'den üyelik için başvurduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık. Biz, bu çekişmenin ne içerisinde olmak ne de böyle bir şeye prim vermek istemiyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının aile içi sorunlarının gündeme getirilerek siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Bizim parti olarak daha önemli gündemlerimiz var" diye konuştu.
Celal Kılıçdaroğlu, dün AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda partiye üyelik başvurusunda bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314