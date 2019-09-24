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AK Parti'de 'yargı reformu' toplantısı
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' olarak bilinen değişiklik taslak metniyle ilgili, AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve bazı hukukçu milletvekillerine bilgilendirme yaptı. Eski Adalet Bakanı...
POLİTİKA 24.09.2019, 17:39
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' olarak bilinen değişiklik taslak metniyle ilgili, AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve bazı hukukçu milletvekillerine bilgilendirme yaptı.
Eski Adalet Bakanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' taslak metninin muhalefet partileri MHP, CHP ve İYİ Parti'ye iletildikten sonra AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve bazı hukukçu milletvekilleriyle toplantı yaptı. AK Parti grup yönetim toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, grup başkanvekilleri, AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyeleri, hukukçu milletvekilleri ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.
Toplantıda, Bekir Bozdağ, Meclis gündemine taşınacak olan yargı paketindeki maddelerin ayrıntılarını anlattı. Adalet Bakanlığı bürokratları, bazı düzenlemelerle ilgili istatistik ve teknik konularda milletvekillerinin sorularına cevap verdiler.
MUHALEFETLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
AK Parti yönetiminin yarın, muhalefet partilerinin söz konusu taslak metin ile ilgili görüşlerini alacağı bilgisi verildi. Muhalefet partilerinin öneri, eleştiri ve itirazları doğrultusunda taslak metinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi. AK Parti, yargı paketi ile ilgili sunumlarını yarın da sürdürecek.
Eski Adalet Bakanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' taslak metninin muhalefet partileri MHP, CHP ve İYİ Parti'ye iletildikten sonra AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve bazı hukukçu milletvekilleriyle toplantı yaptı. AK Parti grup yönetim toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, grup başkanvekilleri, AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyeleri, hukukçu milletvekilleri ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.
Toplantıda, Bekir Bozdağ, Meclis gündemine taşınacak olan yargı paketindeki maddelerin ayrıntılarını anlattı. Adalet Bakanlığı bürokratları, bazı düzenlemelerle ilgili istatistik ve teknik konularda milletvekillerinin sorularına cevap verdiler.
MUHALEFETLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
AK Parti yönetiminin yarın, muhalefet partilerinin söz konusu taslak metin ile ilgili görüşlerini alacağı bilgisi verildi. Muhalefet partilerinin öneri, eleştiri ve itirazları doğrultusunda taslak metinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi. AK Parti, yargı paketi ile ilgili sunumlarını yarın da sürdürecek.
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