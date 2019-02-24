AK Parti'de Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç oldu

TBMM'de AK Parti grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. Mecliste CHP, MHP ve HDP'nin Başkan Vekili de bulunuyor.
TBMM'de AK Parti grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. Mecliste CHP, MHP ve HDP'nin Başkan Vekili de bulunuyor.