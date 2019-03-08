AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık, kadınlara balık pişirip, dağıttı

İSTANBUL, () – AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Kadınlar Günü’nde düzenlenen etkinlikte kadınlara balık dağıttı. Işık, “Kadınlarımızın nereye eli değmiş ve onlar nerede bir şey yapmışsa orası hep kalkınmıştır. İstanbul’un en genç Belediye Başkanı adayı olan bu kardeşiniz de sizinle çalışacak, koşacak ve Beylikdüzü’ne değer katacak” dedi.

31 Mart Yerel seçimleri öncesi AK Parti’den Beylikdüzü’nde belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Necati Işık, Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Burada kadınlarla yemek yiyen Mustafa Necati Işık, mangalın başına geçerek balık dağıttı ve bu an renkli görüntülere sahne oldu.

Konuşmasında ise ilk olarak Beylikdüzü’nde AK Parti’nin kazanacağını ifade eden Mustafa Necati Işık, “Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum. Kadınlarımızın nereye eli değmiş ve nerede bir şey yapmışsa orası hep kalkınmıştır. İstanbul’un en genç Belediye Başkanı adayı olan bu kardeşiniz de sizinle çalışacak, koşacak ve Beylikdüzü’ne değer katacak” diye konuştu.

“BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL’DA SONDAN İKİNCİ SIRADA”

Beylikdüzü’nde 10 mahalle olduğunu ve bu kalabalık nüfusa rağmen hala 1 adet kültür merkezi olduğunu ifade eden Işık, “1 adet de spor merkezi var o da zaten AK Parti döneminde yapıldı. Ancak şimdi yenilerini kazandırma zamanı. Şimdi gençliğimizi, küçük yavrularımızı sanatla, sporla ve teknoloji ile buluşturma zamanı. Beylikdüzü sporda ve sosyal tesisleşmede İstanbul’da 39 ilçe var ve bunların arasında sondan ikinci sırada” açıklamalarında bulundu.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Kadınlar Günü organizasyonunun yapıldığı alanın dışında kurulan bölümde yöresel kıyafet giyerek kadınlara balık ekmek dağıttı. Etkinliğe katılan kadınlarda AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık’a teşekkür etti.