AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın: Herkes Beykoz’da yaşamak isteyecek

İSTANBUL, () - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Cuma Namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Aydın, “Beykoz İstanbul’un, Türkiye’nin en değerli yeri olacak. Beykoz aklın alamayacağı kadar değerlenecek. Herkes Beykoz’da yaşamak isteyecek” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, cuma namazı sonrası Çavuşbaşı mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Aydın, vatandaşlarla sohbet de etti. Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve sanatçı İsmail Türüt de Aydın’ı yalnız bırakmadılar.

“BEYKOZ’DA YAŞAMI GÜZEL KILACAĞIZ”

Beykoz’un sorunlarının çözümü için söz veren Aydın, ziyaret sonrasında şunları söyledi:

“31 Mart’ta Beykoz’a hizmet etme şansını elde edeceğiz. Hemşehrilerimizin beklentileri ortada. Ve vatandaşlarımızın beklentileri çok yüksek. İnşallah mahcup olmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hizmetlerimizi yapacağız. Beykoz’da yaşamı güzel kılacağız. Başaracağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız Beykoz’da geleceği görmek istiyor. Beykoz’un imarla ilgili sıkıntıları var. Bunların çözümü için uğraşacağız. Beykoz’da yaşam çok daha güzel olacak. Beykoz’daki insanların gözlerinde ışığı görüyorum. Beykoz İstanbul’un, Türkiye’nin en değerli yeri olacak. Beykoz, aklın alamayacağı kadar değerlenecek. Herkes Beykoz’da yaşamak isteyecek.”