AK Parti Belediye Başkanı Adayı Keskin: Sultanbeyli’de yaşam kalitesi artacak

İSTANBUL,() - Sultanbeyli Belediye Başkanı ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin, düzenlenen Proje ve Aday Tanıtım toplantısında ilçeye değer katacak akıllı şehircilik uygulamalarıyla oluşturduğu yeni projelerini açıkladı.Keskin, "Sultanbeyli’de yaşam kalitesi artacak" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, hazırladığı projelerin ciddi bir çalışmanın emeği olduğunu belirterek, bu projelerin Sultanbeyli’nin kalkınmasının en büyük hamleleri olacağını söyledi. Belediye Başkan Adayı Keskin’in, partililerin tezahüratları arasında açıkladığı projeleri arasında; eğitim kampüsleri, yeni mesire alanları, teleferik, kongre ve kültür merkezi, macera parkları, seyir terasları, yeni spor salonları ve yüzme havuzları, şehir kütüphanesi, geleceğin meslekleri merkezi, engelsiz yaşam merkezi ve aile akademisi, Yenidoğan-Hastane-Çeşme Durağı arası metro hattı, bisiklet yolları, sanat müzesi, akıllı şehircilik uygulamaları gibi çalışmalar yer alıyor.

“İLÇEMİZİ HEP BERABER KALKINDIRACAĞIZ”

Keskin, “Sizlerden alacağımız güç ve destekle, hayata geçirmeyi planladığımız tüm projelerimizle, birlikte başaracağımıza inanıyor; Anadolu irfanını silüetine yansıtan, İstanbul’un Fethi’nin başladığı yer olan bu güzel ilçeyi beraber kalkındıracağımıza canı yürekten inanıyorum. Mülkiyet problemini çözen Sultanbeyli yatay mimari çizgiden ödün vermeden şehrin estetiğiyle oynamadan akıllı şehircilik uygulamalarıyla yaşam kalitesini artıracak” dedi.

“YENİDOĞAN-HASTANE-ÇEŞME DURAĞI ARASI METRO HATTI”

Hüseyin Keskin projelerini şöyle sıraladı:

“Yenidoğan-Devlet hastanesi-Çeşme durağı arasında yeni metro hattını ilçemize kazandırarak ulaşım sorununu köklü bir şekilde çözmeye devam edeceğiz. İlçemize on senede kazandırdığımız 52 parkın yanı sıra yeşilliğin ağırlıklı olduğu rekreasyon ve yeni çocuk oyun alanlarını kazandıracağız. Aydos Tepesi ve Teferrüc Tepe’ye mesire alanları kazandıracağız. Macera parkları, seyir terasları, oba kütüphaneleri, gençlik kampları, izcilik kampları gibi birçok sosyal alanın yer alacağı proje ilçemize nefes katacak. Yeni spor kompleksleri ve yüzme havuzlarıyla, halkımıza spor yapmak için alanlar oluşturacağız. Gölet Parkı, Aydos Sosyal Tesisi ve yeni mesire alanlarının yanında Sultanbeyli Millet Bahçesi ve Memleket Kıraathanesi’ne de sahip olacak. Yeni şehircilik yaklaşımlarının temel ilkeleri ilçemizde uygulanarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara meydanlar yapmaya devam edeceğiz. Yayalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz. Trafik ve park sorununu çözme adına açık ve kapalı otoparkları şehir merkezine yakın bölgelere kazandıracağız. Yeni bisiklet yollarıyla halkımızı hem spora teşvik edeceğiz hem de trafik sorununu çözeceğiz. İstanbulkart ile bisikletler kiralanarak, kısa mesafelere ulaşım sağlanacak. Kalitemize uygun olmayan mekanlar için yeni kamu binaları inşa edeceğiz. İlçemizin önemli ibadet mekanlarından biri olan Abdurrahmangazi Camii, Osmanlı mimarisine uygun olarak yeniden yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Biz genç bir belediye ve genç bir ilçeyiz, aynı zamanda nüfusumuzun yoğun bir kısmını gençlerimiz oluşturuyor. Dolayısıyla gelecek neslimizin daha iyi şartlarda eğitim alması, ilçe dışına gitmemesi için eğitim kampüsleri oluşturarak ilçemizin eğitim vizyonunu artıracağız.”