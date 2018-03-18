AK Parti Bayraklı kongresinde 'çift liste' krizi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de, mevcut başkan Özgür Hızal ile yola devam kararı alınmasına rağmen Cemil Kurkut, AK Parti Bayraklı 4'üncü Olağan Kongresi'nde Hızal’a rakip oldu. Divan üyelerinin, Kurkut’un listesinde imza sayısının yetersiz olduğunu belirterek, seçime katılamayacağını açıklaması üzerine salon bir anda karıştı. Kurkut ile Hızal’ı destekleyenler arasında kısa süreli arbede oldu. Gerginliğin büyümesi üzerine çevik kuvvet ile sivil polisler, kongre salonuna girdi.

AK Parti Bayraklı 4'üncü Olağan İlçe Kongresi, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekillerinden Kerem Ali Sürekli ve Mahmut Atilla Kaya, partili belediye başkanı ile ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Bayraklı’da da kongrenin divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel yaptı. Kongrede kürsüye çıkan ilk isim, İlçe Başkanı Özgür Hızal oldu. 2019’a giden yolda sadece kadroları belirlemeyeceklerini, dava ve yol arkadaşlarının bu seçimlerde belirleneceğini belirten Hızal, "AK Parti belediyeciliğini buraya kazandırmak benim hayalim. Bayraklı laf değil hizmet bekliyor. Yaşadığı sorundan en kısa sürede kurtulmayı istiyor. Bayraklı'da mahalle mahalle dolaştık. İlçenin AK belediyecilik ile taşınmasını sağlayacağız" dedi.

Hızal’ın ardından AK Parti'li Sürekli, konuşma yaptı. Bayraklı’nın 9 yılını boşa geçirdiğini savunan Sürekli, "İnşallah seneye yerel seçimler Bayraklı’nın kurtuluşu olacak. Bu da yetmez Büyükşehir Belediyesi de AK Parti’nin olacak. Gittiğimiz her yerde bize kentsel dönüşümü soruyorlar. Diyoruz ‘Yapamadılar, beceremediler’. İnşallah seneye ak kadrolar bunu yapacak. Bayraklı’da günde 72 bin kişinin giriş çıkış yapacağı bir hastane yapıyoruz. Bayraklı’da istihdam sorunu olduğunu söylüyorduk. Bu hastane ile istihdam sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

'BİZİ İLK DURAKTA SATIP GİTTİLER'

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise seçimler için samimi çalışılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim siyaset anlayışımızda görev istenmez. Size hangi görev verilirse görevinizi tam anlamı ile yerine getirmeye çalışırsınız. Sokağa indiğimde samimi bir taban görüyorum. Liderimiz için beklentisiz her şeyi ortaya koyuyor. Makam ve mevki beklentisi yok. Liderine güvenen samimi bir taban var. O samimi taban hep horlanır, dışlanır, içi kan ağlar bazen haksızlıklar karşısında susar ama çalışmaya geldiğinde en önde koşar. Bu arkadaşlarımızın omuzlarına binmiş, onların samimiyetini kullanan, makam peşinde koşan bir orta tabaka var. Bu tabaka vatan, millet, dava der ama hiç bir zaman samimi değildir. Kendisi varsa dava var kendisi yoksa dava yok. Bunları aramızda barındırmayacağız. Yerel seçimler geliyor samimi arkadaşlar canla başla çalışıyor. Ama üniversite mezunu diye partiyle ve davayla alakası olmayanları meclis üyesi yaptık. Onlar bizi ilk durakta satıp gitti. İhanet etti. Burada bizim de suçumuz var. Artık birinci derecede samimi derecede koşturan ilkokul mezunu olsun bu kişi meclis üyesi olacak. Emeği olmayan seçildikten sonra bir daha selam vermiyor."

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuşmasında, 'Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Afrin’e kadar gelip, içeri girememek kendine güvenmemek anlamına gelir; ama biz kendimize, ordumuza güveniyoruz. Bugün şişirdikleri 'PKK-PYD balonu' Afrin’de patladı. Hem PKK- PYD balonu yerle bir oldu hem de arkasındaki güçler yerle bir oldu. Bizlere 'Emperyalist' diyenlerin bugün söyleyecek hiçbir sözü kalmadı. Emperyalizme karşı direnen varsa o da AK Parti’dir" dedi.

'ÇİFT LİSTE' GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Divan Başkanı İshak Gazel, Cemil Kurkut’un listesinde aday olmasını gerektiren 20 imzanın bulunmadığını açıklayarak, seçime giremeyeceğini söyledi. Karara itiraz eden Kurkut, bir süre divanda imza verenlerin isimlerinin yeniden okunmasını istedi. Divan Başkanı Gazel ile Kurkut arasında yükselen tansiyon, salona da yansıdı. Çevik kuvvet polisi ile sivil polislerin girdiği salonda zaman zaman arbede yaşandı. Kurkut ve ekibinin itirazları üzerine listede adı bulunan delegelerin isimleri, bir kez daha okundu. Salonda yalnızca 12 delegenin Cemil Kurkut’un aday olması için el kaldırması üzerine Kurkut’un listesi divan tarafından kabul edilmedi. Çift liste ile başlayan kongre, mevcut Başkan Özgür Hızal’ın tek liste ile seçime gitmesinin ve seçilmesinin ardından sona erdi.

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