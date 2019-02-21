AK Parti Başkan Adayı Taşyürek: Kartal’ı beraber yöneteceğiz

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, 'Söz Sizde' buluşmaları kapsamında Atalar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Taşyürek, Kartal'ı hep beraber yöneteceklerini söyledi.

'Söz Sizde' programı kapsamında AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, mahalle sakinlerini dinledi. Kartal ilçesinde gerçekleşen 'Söz Sizde' buluşmasında Atalar ve Petroliş mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen program coşkulu karşılamalara sahne oldu. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’i mahalleli “Kartal tek yürek, Ebubekir Taşyürek” sloganları ile karşıladı.

Programın açılış konuşmalarında AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol, " Bizden olan ve bizimle olacak birini, yani Ebubekir Taşyürek’i oylarımız ile 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı yapacağız. Biz Kartal’ımızı Ebubekir Taşyürek’e emanet edeceğiz”

KARTAL’I BERABER YÖNETECEĞİZ

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada “Sizlerin bu salondaki coşkusunu CHP belediyeciliğinin, siyasetsizliğinin, halkını sahipsiz bırakmışlığının sona ereceğinin işareti olarak görüyorum. Öncelikle 6 Şubat tarihinde malumunuz bir bina çökmesi olmuştu. Bu çöküntüde yaşamları sona eren kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu olay bizler ibret olmalı ve bu konuda ihmalkârlık göstermeden kentsel dönüşümde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, söz sizde. Projeler, planlar, istekleriniz, şikâyetleriniz için buradayız. Sizler için gerekli notlarımızı alacağız. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkarsak 6 ayda bir sizlerle tekrar tekrar buluşacağım. Bizzat ben sizlere çalışmalar hakkında bilgi vereceğim. Hangi çalışma tamamlandı, hangisi devam ediyor ve ne aşamada, hangi çalışma sırada, hepsini açıklamaları ile sizlere sunacağım. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde açıkladığı manifestoda ‘Birlikte yönetim’ maddesini açıkladı. Bizler de bu meyanda sizlerle birlikte Kartal’ımızı yöneteceğiz. Buyurun, söz sizde” dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek’ten mahalle sakinleri ise şu isteklerde bulundu:

"İlçemizde rant meselesini ortadan kaldırın. Mahalle arasında devasa binalar dikili. Bunlara izin vermeyin. Engel olun. Mahalle kavramını yıktılar. Mazgallar hep tıkalı. Yağmur yağdığı zaman yollar rezalet bir durumda kalıyor. Bu durumu çözmenizi istiyorum. Kartallı Kartal’da kalmıyor artık. Tuzla, Maltepe, Gebze, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli veya başka bir yere gidiyor. Burası kasaba gibi. Hatta daha da kötü olan yerler var Kartal’da. Burayı güzel, temiz, güvenli, bu ilçeden başka bir yerde yaşamak istemeyeceğimiz bir hâle getirin. Çöp konteynırlarını artırmanız ve sokaklardaki çöplerin daha sık toplanmasını talep ediyoruz. Semt pazarları, havuzları istiyoruz. Kültür merkezleri, kütüphaneler, spor tesisleri istiyoruz. Temiz ve güvenli park istiyoruz. İlçemize büyük bir cami istiyoruz. Sahilin güzelleştirilmesini istiyoruz. Millet kıraathanesi ve millet bahçesi istiyoruz.Halk eğitim merkezleri istiyoruz. Okulumda spor tesisi, fen laboratuvarı istiyorum. Arkadaşlarım ile oyunlar oynayabileceğim parklar istiyorum"

Bu istekler üzerine AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Bu isteklerin bunca yıl yerine getirilmeyişi gerçekten üzücü. Biliniz ki ilk icraatımız Kartalımızı CHP Belediyeciliği'nden kurtarmak olacaktır. Ardından bu isteklerinizi çözüme kavuşturmak olacaktır” dedi.