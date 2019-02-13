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AK Parti Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar henüz AK belediyecilikle tanışmadı

İSTANBUL, () - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar’da vatandaşlar henüz AK Belediyecilik ile tanışmadı.  Avcılar bizimle birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Hizmetlerimizi her vatandaşımıza...

AK Parti Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar henüz AK belediyecilikle tanışmadı

İSTANBUL, () - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar’da vatandaşlar henüz AK Belediyecilik ile tanışmadı.  Avcılar bizimle birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Hizmetlerimizi her vatandaşımıza adil bir şekilde vereceğiz. Hizmet götürülmeyen hiçbir yer bırakmayacağız, kimsesizlerin kimsesi, garibanların hizmetkârı olacağız" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Avcılar Cihangir Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy,'Söz Sizde' programı kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu. Mahalleli Ulusoy'dan Fen Lisesi,Sağlık Ocağı ve ortaokul istedi.

Ulaşım, baz istasyonu ve otopark gibi sorunları olduğunu söyleyen vatandaşlar, çöplerin toplanmadığına, yazın mahallenin sivrisinekten geçilmediğine de dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinin tüm talepleri dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da vatandaşlar henüz AK Belediyecilik ile tanışmadı. Avcılar'ı mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Avcılar bizimle birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Hizmetlerimizi her vatandaşımıza adil bir şekilde vereceğiz. Hizmet götürülmeyen hiçbir yer bırakmayacağız, kimsesizlerin kimsesi, garibanların hizmetkârı olacağız" diye konuştu.

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