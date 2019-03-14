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AK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Spor kulüplerine hak ettiği desteği vereceğiz

İSTANBUL, () - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da sporun desteklenmediğini söyleyerek Aqua Park, olimpik yüzme havuzu, çok katlı spor kompleksi sözü verdi. Taşyürek, "Kartal’daki spor kulüplerini hak ettiği...

AK Parti Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Spor kulüplerine hak ettiği desteği vereceğiz

İSTANBUL, () - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da sporun desteklenmediğini söyleyerek Aqua Park, olimpik yüzme havuzu, çok katlı spor kompleksi sözü verdi. Taşyürek, "Kartal’daki spor kulüplerini hak ettiği belediyecilik desteğine kavuşturacağız" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’ın kanaat önderlerinden Nazım Ayyıldız’a hasta ziyaretinde bulundu. Kısmi felç geçirmiş ve Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan Nazım Ayyıldız’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta yakınları ve doktorları ile de görüşüp son durum hakkında bilgi aldı. Nazım Ayyıldız ve yakınlarına her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

"ESNAFINA SAHİP ÇIKMAYAN BELEDİYECİLİK SON BULACAK"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Zeytinlik Ulu Camiinde ikindi namazını müteakip Yeniden Refah Partisi Kartal Başkanı Nadim Yazıcı’nın kuzeni aynı zamanda mahalle eşrafından olan Miralay Yazıcı’nın cenaze namazına katıldı. Yakınlarına başsağlığı dileyen Taşyürek, ardından seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi ve Sakızağacı Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflara mazbatayı aldıktan sonra tekrar geleceğini ve her daim yanlarında olacağını belirten Ebubekir Taşyürek, "Artık halkına, esnafına sahip çıkmayan bir belediyeciliğin son bulacağının işaret fişekleri olarak görüyoruz" diye konuştu.

" SPOR KULÜPLERİ HAK ETTİĞİ BELEDİYECİLİK DESTEĞİNİ ALACAK"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Yazıcı Spor Kulübü’nün Kuşak Giyme törenlerine de katıldı. Törende konuşma yapan Taşyürek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve zinde gelişiminde sporun önemini bilen ve özellikle madde bağımlılığına karşı güçlü bir silah olarak da gördüğüm spor faaliyetlerinin bu bodrumda, böyle mekânlarda kalması bizim için üzücü. İnşallah yerel seçimler sonrasında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerimizden olan Aqua Park ve olimpik yüzme havuzu, çok katlı spor kompleksi ile Kartal’ımızdaki spor kulüplerinin hak ettiği belediyecilik desteğine kavuşturacağız. Kartal Ligi ve semt kulüpleri, Yakacık Spor Tesisi, Kartal Macera Vadisi ve daha nice projelerimizi sizlerin desteğiyle muzaffer olarak çıkacağımız 31 Mart yerel seçimler sonrasında gerçekleştirmek üzere gün sayıyoruz. Son 10 yılda CHP Kartal Belediyesi 2,5 milyar lira almış ve son durum olarak 500 milyon lira borç bırakmıştır. Bu vaziyete dur demek istiyoruz. ‘Kartal hizmet alacak, hak ettiği gibi güzel olacak’ diyerek ve 4x4’lük 44 projemizi gerçekleştirmek içinsizlerden ve çevrenizden destek talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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