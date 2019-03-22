Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar’da değişim şart  

İSTANBUL, () - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’ın en büyük sorunu belediye. Gittiğimiz her yerde bunu net görüyoruz, değişim şart" dedi. Bayburt Kalecik Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen...

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Avcılar’da değişim şart  

İSTANBUL, () - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’ın en büyük sorunu belediye. Gittiğimiz her yerde bunu net görüyoruz, değişim şart" dedi.

Bayburt Kalecik Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, vatandaşların sorunlarını dinledi. Dernek üyeleri genel olarak eğitim, ulaşım ve istihdam kaynaklı sorunları olduğunu dile getirdi. Dr. İbrahim Ulusoy ise, projelerini ve Avcılar'ın sorunlarına karşı ürettikleri çözümleri açıkladı.

"AVCILAR’IN EN BÜYÜK SORUNU BELEDİYENİN HİZMET ETMEMESİ"

Bir vatandaşın 'Hocam, Avcılar Belediyesi’nin en büyük sorunu nedir? sorusuna, Ulusoy, “Avcılar’ın en büyük sorunu "belediye" ama biz bunu 1 Nisan sabahından itibaren AK Belediyecilik ile çözeceğiz, değişim şart. Siz kıymetli dostlarıma söz veriyorum, Avcılar'ımızı birlikte yöneteceğiz" diye yanıtladı.

"VATANDAŞ SÖYLEYECEK, BİZ YAPACAĞIZ"

Vatandaşın isteklerini her zaman dikkate alacaklarını söyleyen İbrahim Ulusoy, "Projelerimizi açıkladık ve hepinize söz veriyorum, istemediğiniz proje hayat geçmeyecek. İlave talepleri alıp planımızı buna göre belirliyoruz. Sizleri her zaman yanımızda görmek istiyorum. Siz söyleyeceksiniz, biz yapacağız.” diye konuştu.

EĞİTİM, ULAŞIM, MİMARİ VE İSTİHDAM ALANINDAKİ PROJELERİNİ ANLATTI

Deprem ile ilgili çalışmalara da değinen Ulusoy, eğitim, ulaşım, mimari ve istihdam alanındaki projelerini anlattı. Ulusoy, ilim, kültür, spor, sağlık, eğitim, sanat ve turizm alanında çok önemli adımlar atacaklarına dikkat çekti.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328