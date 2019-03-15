AK Parti Adayı Hilmi Güler: Ordu’yu denizle barıştıracağız

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, turizme yönelik çok önemli projelerinin olduğunu belirterek, "Ordu’yu denizle barıştıracağız" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında katıldığı programlarda vatandaşlara projelerini anlatan Güler, kentteki yatırımların devam edeceğini belirtti. Havalimanıyla Ordu'nun ekonomik bağımsızlığına kavuştuğunu söyleyen Güler, "Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişte güzel çalışmalar yaptık. Yaptığımız havaalanı dünyada sayılı havaalanlarından bir tanesi. Havaalanıyla birlikte Ordu, ekonomik bağımsızlığına kavuştu. Aynı zamanda Akdeniz- Karadeniz Yolu gerçekten Ordu’yu dünya çapında bir değere kavuşturacak. Bu yolla birlikte 40 kadar vilayetin ithalat ve ihracat ürünleri Ordu’dan geçecek. Bu proje Ordu’da yeteri kadar fark edilmedi ama yabancılar bu yolun ne anlama geldiğini çok iyi anlıyor. Bu yolla birlikte sadece Ordu’ya değil Türkiye’ye yeni bir aort damarı açıyoruz" diye konuştu.

'DENİZLE BARIŞACAĞIZ'

Turizme yönelik çalışmalara devam edeceklerini aktaran Güler, "Eser yapmak kolay iş değil. Apartman toplantılarında dilek ve temenniler konuşulur. Bu seçim dilek ve temennileri konuşacak bir seçim değil. İş yapacağız. Bu işler hesapla, kitapla ve vizyonla olur. Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hatları ve Azeri gazının Yunanistan’a kadar getirilmesi, sizlere doğal gazın dağları tepeleri aşarak getirilmesi o kadar kolay olmadı. 5 yılda neler yapacağız onları Pazar günü açıklayacağız. Denizle barışacağız, 8 tane balıkçı barınağımız var. Şuanda deniz Ordu’ya bitişik ama barışık değil. Turizmde, taşımada, ticarette deniz konteyner limanı burayı uçuracak. Karadeniz Akdeniz Otoyolu da bu anlamda önemli" dedi.



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