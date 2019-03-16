AK Parti adayı 72 iddialı proje ile geliyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy birbirinden iddialı 72 projesini duyurdu.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, projelerini kampanya sitesinden detaylı olarak duyurdu. Ulusoy, resmi internet sitesinde tüm detayları ile yer alan projelerle Avcılar’ın bütün sorunlarına çare sunmayı hedeflediğini belirtti.

AVCILAR’I KENTİN MERKEZİNE ENTEGRE ETMEYİ PLANLIYOR

Metro, metrobüs hatlarının deniz ulaşımı ile entegre edileceği bir sistem kurmayı planlayan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Kâğıthane – Büyükçekmece Tüneller Projesi” ile de trafik yükünü hafifletmeyi planlayarak Avcılar içinde başlatmayı planladığı “Ring Seferleri” ile iç ulaşımın kolaylaşacağına dikkat çekti.

BALKAN GÖÇMENLERİ DOĞDUĞU TOPRAKLARI ZİYARET EDEBİLECEK

Ulusoy, sanat ve gençlik merkezleri, onlarca yeşil alan projesi, altyapı yenilemeleri gibi göz dolduran projeler arasında yer alan Balkan Turları ilede bu topraklarda doğan Avcılar sakinlerinin doğduğu toprakları ziyaret edebileceği bir programın hayata geçirileceği dikkat çekti.

SPOR VE SPORCU DESTEK

Tahtakale Mahalesi içinde inşa edilmesi planlanan Buz Merkezi’nin çatısı altında, olimpiyat spor dalları arasında yer alan Curling için özel alanlar yaratılması da Ulusoy’un Avcılar’a getirmediği planladığı yenilikler arasında yer aldı.