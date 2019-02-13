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AK Parti aday göstermedi, bağımsız aday oldu

YOZGAT'da AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız aday olarak seçime gireceğini açıkladı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı yazılı açıklama ile bağımsız aday olduğunu...

AK Parti aday göstermedi, bağımsız aday oldu
YOZGAT'da AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız aday olarak seçime gireceğini açıkladı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı yazılı açıklama ile bağımsız aday olduğunu duyurdu. Yozgat halkına hizmet etme fırsatı verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkez ve Yozgat teşkilatına teşekkür eden Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gönlüm tekrar halkımızın da isteği doğrultusunda partimin adayı olarak şehrime ve memleketime hizmet etmek isterdi. Ancak siyasette zaman zaman bu yaşadığımıza benzer olaylar olur, nasip değilmiş ve olanda hayır vardır. Yozgatlı hemşerilerimin yeniden aday olmam ve projelerimi, hizmetlerimi bizzat devam ettirmem yönünde ciddi bir talebi olduğunu müşahede ettim. Buna saygı duymak ve olumlu cevap vermek ihtiyacı hasıl olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple bağımsız olarak Yozgat Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu ifade ediyorum."
AK Parti, belediye başkan adayı olarak İl Başkanı Celal Köse'yi aday göstermişti.

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