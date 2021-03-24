AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi Ankara'da düzenlendi. AK Parti 7. Olağan Kongresinde MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Sayı yükseltilirken eski listeden 21 kişi yenin MKYK listesine alınmadı. İşte AK Parti 2023 kadrosu.

.AK Parti 7. Olağan Kongresi devam ediyor. Partililer başta olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için 75 kişilik AK Parti MKYK listesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

2023'E HAZIRLIK MKYK 75 ÜYEYE YÜKSELDİ

AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Asil üye sayısı 50 kişiden 75'e yükseltildi. Yedek üye sayısı da 25'ten 35'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi AK Parti MKYK'nın 50 kişiden 75 kişiye, yedek isimlerin de 25'ten 35'e çıkacağını açıklamıştı.

LİSTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Başta AK Parti üyeleri olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor.

Kongrenin başlamasının ardından delegelerin oyuna sunulan liste de belli oldu. Kongreye tek listeyle girildiği için kongre sonunda mevcut aday listesi kesinleşmiş ve yeni MKYK bu listeye göre şekillenmiş olacak.

İşte AK Parti yeni MKYK aday listesi ve seçilen isimler:

21 İSİM YENİ MKYK LİSTESİNDE YER ALMADI

Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi. MKYK'da yer almayan bazı isimlerin yeni kabinede yer alacağı iddia edildi. Yeni dönem AK Parti MKYK'da yer almayan isimler şöyle:

Ahmet Arslan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Cevdet Yılmaz

Erol Kaya

Eyüp Özsoy

Gökçen Özdoğan Enç

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Mehmet Akif Kalaycı

Metin Yavuz

Mustafa Ataş

Mahmut Atilla Kaya

Osman Nuri Gülaçar

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenlioğlu Ban