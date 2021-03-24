banner314

banner325

Son Dakika

AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu

AK Parti 7. Olağan Kongresi merak edenler için 75 kişilik AK Parti MKYK listesi açıklandı. İşte AK Parti 2023 kadrosu.

POLİTİKA 24.03.2021, 15:47 24.03.2021, 16:13 Murat Aydın
1
AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi Ankara'da düzenlendi.  AK Parti 7. Olağan Kongresinde MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Sayı yükseltilirken eski listeden 21 kişi yenin MKYK listesine alınmadı.  İşte AK Parti 2023 kadrosu.

.AK Parti 7. Olağan Kongresi devam ediyor. Partililer başta olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için 75 kişilik AK Parti MKYK listesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

2023'E HAZIRLIK MKYK 75 ÜYEYE YÜKSELDİ

AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Asil üye sayısı 50 kişiden 75'e yükseltildi. Yedek üye sayısı da 25'ten 35'e çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi AK Parti MKYK'nın 50 kişiden 75 kişiye, yedek isimlerin de 25'ten 35'e çıkacağını açıklamıştı.

LİSTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Başta AK Parti üyeleri olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor.

Kongrenin başlamasının ardından delegelerin oyuna sunulan liste de belli oldu. Kongreye tek listeyle girildiği için kongre sonunda mevcut aday listesi kesinleşmiş ve yeni MKYK bu listeye göre şekillenmiş olacak.

İşte AK Parti yeni MKYK aday listesi ve seçilen isimler: 

21 İSİM YENİ MKYK LİSTESİNDE YER ALMADI

Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi. MKYK'da yer almayan bazı isimlerin yeni kabinede yer alacağı iddia edildi. Yeni dönem AK Parti MKYK'da yer almayan isimler şöyle:

Ahmet Arslan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Cevdet Yılmaz
Erol Kaya
Eyüp Özsoy
Gökçen Özdoğan Enç
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Akif Kalaycı
Metin Yavuz
Mustafa Ataş
Mahmut Atilla Kaya
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu Ban

#AK Parti yeni MKYK listesi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir