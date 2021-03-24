AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu
AK Parti 7. Olağan Kongresi merak edenler için 75 kişilik AK Parti MKYK listesi açıklandı. İşte AK Parti 2023 kadrosu.
AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi Ankara'da düzenlendi. AK Parti 7. Olağan Kongresinde MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Sayı yükseltilirken eski listeden 21 kişi yenin MKYK listesine alınmadı. İşte AK Parti 2023 kadrosu.
.AK Parti 7. Olağan Kongresi devam ediyor. Partililer başta olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için 75 kişilik AK Parti MKYK listesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
2023'E HAZIRLIK MKYK 75 ÜYEYE YÜKSELDİ
AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Asil üye sayısı 50 kişiden 75'e yükseltildi. Yedek üye sayısı da 25'ten 35'e çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi AK Parti MKYK'nın 50 kişiden 75 kişiye, yedek isimlerin de 25'ten 35'e çıkacağını açıklamıştı.
LİSTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI
Başta AK Parti üyeleri olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor.
Kongrenin başlamasının ardından delegelerin oyuna sunulan liste de belli oldu. Kongreye tek listeyle girildiği için kongre sonunda mevcut aday listesi kesinleşmiş ve yeni MKYK bu listeye göre şekillenmiş olacak.
İşte AK Parti yeni MKYK aday listesi ve seçilen isimler:
21 İSİM YENİ MKYK LİSTESİNDE YER ALMADI
Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi. MKYK'da yer almayan bazı isimlerin yeni kabinede yer alacağı iddia edildi. Yeni dönem AK Parti MKYK'da yer almayan isimler şöyle:
Ahmet Arslan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Cevdet Yılmaz
Erol Kaya
Eyüp Özsoy
Gökçen Özdoğan Enç
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Akif Kalaycı
Metin Yavuz
Mustafa Ataş
Mahmut Atilla Kaya
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu Ban
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016