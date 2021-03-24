Ak Parti 7. Olağan Kongresi başladı

Ak Parti 7. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan kongreye Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önce dışarıda bekleyen partililere hitap etti. Maske Mesafe kurallarına uyulmadığı dikkat çekti.

AKP Kongresinde Türkiyenin dört bir yanından gelen vatandaşlar büyük bir kalabalık oluşturdu. Ankara Spor Salonu'nda yapılan konrede ne salon içinde ne salon dışında Pandemi kurulalarına uyulmadığı dikkat çekti. Türkiye'nin her noktasından vatandaşların geldiği Ak Parti Konresi'nde virüs bulaşması durumunda ülke geneline yayılması kaçınılmaz gibi görülüyor.

Konrada konuşan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 13 milyon 500 bin üyesi bulunduğunu ve bunun dünyada ilk olmduğunu öne sürde. Bu üyelerin 5 milyonunun kadın olduğunu ifade eden Erdoğan yaklışık 2 milyonunun ise gençlerden oluştuğuna dekkat çekti.

Erdoğan, Parti tüzüğünde değişiklik yapmaya karar verdiklerini ve 50 olan Merkez Karar Yönetim Kurulu üye sayasını 75'e çıkardıklarını açıkladı. 35 kişilik yeden MKYK üyelerini de asil üye gibi çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'de Ak Parti kadar üyesi olan bir parti olmadığına dikkat çekti. Her alanda reform yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

19 yıldır iktidarda olan Ak Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'indeki kalabalık dikkat çekti. Salon Lebaleb dolarken, Salon dışında da Lebaleb(!) kalabalık dikkat çekti. Erdoğan önce salon dışındakilere konuşurken, Pandemi kurullarına hiç dikkat edilmediği dikkat çekti. Mesafe kuralları sıfırdı. Oysa İstanbul Valililği mesafe bildirisinde 8 metrekareye 1 kişi olarak karar almış, tüm STK'ların toplantılarına buna uylarak yapabileceklerini duyurmuştu.