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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan: 1500 yeni personel alacağız

Edip TEKİN- Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA Valisi İzzettin Küçük’ü ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, "Bin 500 yeni Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji,...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan: 1500 yeni personel alacağız

Edip TEKİN- Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA Valisi İzzettin Küçük’ü ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, "Bin 500 yeni Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları, Aile Sosyal Destek Programı için başvurularını yapabilir" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Sayan şunları söyledi:
"Bursa'da 27 çocuk evi var ama, bu evlerin sayısı yeterli değil. Bir tanesinin açılması için hemen talimat verdik. Artık yurt tipinden ev tipine geçeceğiz. Bu sene içinde, hatta ilk 6 ayda dönüşümleri tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'da 10 çocuk evi açacağız ve bir çocuk evleri sitesi açacağız. Mustafakemalpaşa ilçesinde 36 çocuğun barınacağı bir çocuk evi sitesi açılacak. Yine Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerine birer engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız."
1500 YENİ PERSONEL ALINACAK
ASDEP’E 1500 yeni personel alınacağını belirten Sayan şöyle devam etti:
"KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları, Aile Sosyal Destek Programı için başvurularını yapabilir. Bursa'dan bunun müjdesini vermek istiyorum. Maliye Bakanımızın da desteğiyle bin 500 ASDEP personelinin 2017 içinde istihdamını sağlayacağız. Başvurular internet adresi üzerinden yapılacak. Şartname hazırlandıktan sonra başvuruları alacağız."

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