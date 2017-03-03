Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan: 1500 yeni personel alacağız (3)

'ONLARIN İSTEDİĞİ UMUDU OLMAYAN BİR TÜRKİYE'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kadın ve engelli buluşması programına katıldı. Bakan Kaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak "Türkiye düşmanlarının telaşla kurdukları tezgahın boşa gitmesi de göstermektedir ki; içeride ve dışarıda doğru adımlarla ilerliyoruz. Onların istediği, talepleri ve umudu olmayan bir Türkiye’dir, iç sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye’dir. İşte milletimizin tarihte eşi görülmemiş büyük bir kahramanlıkla işgal tezgahlarını püskürtmesi bu umutları boşa çıkarmıştır. Bir milletin istikbalinde kadının vazgeçilmez rolünü 15 Temmuz’da en çarpıcı örnekleriyle gördük" dedi.

'BU MESELE SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR'

16 Nisan'da yapılacak referandumun siyaset tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"16 Nisan’daki referandum asla bir rejim değişikliğini getirmiyor. Aksine mevcut cumhuriyetimizi daha güçlü hale getiriyor. Çok başlılığı ortadan kaldırıyor. Milletimiz yetkiyi doğrudan seçimle gelen cumhurbaşkanına veriyor. İş başına gelen hükümete güvenoyunu milletimiz sandıkta veriyor. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Partiler üstü bir meseledir. Yeni anayasa memleket meselesidir. Çünkü bu millet koalisyon dönemlerini yaşadı. Darbeler, muhtıralar gördü. Gezi olaylarını gördü, 17-25 Aralık darbe girişimini gördü, 15 Temmuz’u yaşadı. Terörün nasıl huzurumuzu bozduğunu, güvenliğimizi nasıl tehdit ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Hiçbir tehdide aldırmadan, hiçbir kumpasa göz yummadan, hiçbir kirli tezgaha fırsat vermeden bu aziz millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

'TERÖRİSTLERİN SESİNİ KESTİK'

Bakan Kaya buradaki programının ardından şehit aileleri ile buluşma yemeğine katıldı. Şehit ailelerine seslenen Bakan Kaya, "Evlatlarımız vatan ve bayrak nöbetindeyken Doğu ve Güneydoğu’da, 15 Temmuz’da şehit düştüler. Doğu ve Güneydoğu’da, El Bab’da, Cerablus’ta terörle mücadelede destan yazdılar. DEAŞ Kilis’e sürekli bomba atıyordu. Orada hazırladıkları canlı bombalarla şehirlerimize sızıyor, insanlarımızı şehit ediyorlardı. Şimdi teröristlerin seslerini kestik, sınır illerimiz daha güvenli hale geldi. Teröristler, darbe hayali kuranlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini bozamayacaklar. Terör bataklığını kurutmak, ülkemizin güvenliğini sağlamak için Irak’ta ve Suriye’de mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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