'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 

CHP'nin genel seçimlerdeki vaatlerinden 'Aile Sigortası' ilk kez Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Her ay başında 600 TL yüklenecek ve Maltepe sınırları içerisinde sadece alışveriş için kullanılabilecek Halkkart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 25 Nisan Çarşamba günü hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

HER KADINA AYDA 600 TL VERİLECEK



Maltepe Belediyesi, CHP'nin yoksullukla mücadele amacıyla geliştirdiği 'Aile Sigortası'nı hayata geçiriyor.

Proje kapsamında tespit edilen ailelere her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanıyor. Halkkart' adı verilen kartlar, hanedeki kadınların adına çıkartılacak. Alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak. Projeyle Maltepe esnafına da destek sağlanması amaçlanıyor.

"BİLİMSEL YÖNTEMLERLE SONUCA ULAŞTIK"



Maltepe Belediye Başkan Ali Kılıç, "Aile Sigortası uygulamasını, hayata geçiren ilk belediye olmaktan gurur duyuyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışıyla, 3 yıldır kapı kapı dolaşarak tespit ettiğimiz hanelerimize bu desteği sunmaya karar verdik. Ben de köyde büyüdüm. Yokluk ne demektir iyi bilirim. Kimseye ayrıcalık yapmadan, tamamen bilimsel yöntemlerle sonuca ulaştık. Herkesin evinde aşı kaynasın diye, aylık 600 TL destek sunacağız. Bu destek kartlarımızı evin kadınına teslim ediyoruz. Hem kadınlar ekonomik olarak güçlenecek, hem de Maltepe'miz kalkınacak" dedi.



Halkkart, 25 Nisan Çarşamba günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edilecek.

53 BİN HANENİN KAPISI ÇALINDI



Tamamen bilimsel yöntemlerle ve puanlama sistemine dayalı araştırmayla sonuçlandırıldığı belirtilen 'Aile Sigortası' projesi için, Maltepe Belediyesi bünyesinde 18 kişilik bir ekip kuruldu. İlçe sınırları içerisinde 53 bin hanenin kapısını tek tek çalan ekipler, puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi 3 bin 6 haneyi tespit etti. 11 bin 419 kişiyle yüz yüze anket yapıldı. Geliri bin 500 TL'nin altındaki haneler için ise ikinci etap çalışmaları başlatıldı. İkinci etapta, Sosyal İnceleme Formu oluşturularak yardım alacak hanelerin bilgileri Maltepe Kaymakamlığı'yla yapılan ortak çalışmayla Maltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın SOYBİS sisteminden, erişilebilen resmi kayıtlarla karşılaştırıldı ve bilgilerin doğruluğu teyit edildi.



