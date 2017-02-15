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Ahmet Türk'ün, Bahçeli'yi ziyaretinin önündeki engel kalktı

MARDİN'de sürdürülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan ve daha sonra 24 Kasım'da tutuklanarak 3 Şubat'ta tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk için haftada iki kez uygulanan adli kontrol kararı, yapılan itiraz ile ayda bire indirildi.

Ahmet Türk'ün, Bahçeli'yi ziyaretinin önündeki engel kalktı

MARDİN'de sürdürülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan ve daha sonra 24 Kasım'da tutuklanarak 3 Şubat'ta tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk için haftada iki kez uygulanan adli kontrol kararı, yapılan itiraz ile ayda bire indirildi.

Haftada iki kez imza vermesi gerektiği için İstanbul ve Ankara'ya gidemeyen Türk'ün başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere yapacağı birçok görüşmenin önündeki engel de kalktı. Ahmet Türk'ün kısa süre içerisinde sağlık kontrolü hem de teşekkür ziyaretleri için Ankara ve İstanbul'a gideceği belirtildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında  görevden alındıktan sonra 24 Kasım'da tutuklanan ve daha sonra sağlık sorunları nedeniyle 3 Şubat'ta tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için verilen Adli kontrol kararına itiraz edildi. Tahliye edildiği gün yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 4 gün imza vermesi gereken Türk'ün, karakola imza vermesi gereken gün önce haftada 2 güne indirildi.

Pazartesi ve Perşembe günleri imza vermesi gerektiği için Mardin'den ayrılamayan Türk'ün avukatı Erdal Kuzu'nun yaptığı itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği adli kontrol kararını ayda bire indirdi. Bu karar ile Ahmet Türk'ün özellikle Ankara ve İstanbul'a yapacağı ziyaretlerin önündeki engelde kalkmış oldu.

TÜRK-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ KISA SÜREDE

Ahmet Türk, tutuklandığı sarıda kendisi ile ilgili tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cezaevinden çıktıktan sonra teşekkür etmiş ve kısa sürede kendisini ziyaret etmek istediğini söylemişti. Türk-Bahçeli buluşması, önce haftada 4 kez sonra 2 kez uygulanan Adli kontrol şartı nedeniyle şimdiye kadar gerçekleşemezken, yapılan itiraz ile ayda 1'e indirilen adli kontrol ile bu ziyaretin önündeki engelin kalktığı ve kısa bir süre içinde gerçekleşeceği belirtildi..

Ahmet Türk'ün, Bahçeli ardından, tutuklandığı gün ailesini Mardin'de ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, cezaevinden çıktıktan sonra "Geçmiş olsun" telefonu açan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da koşullar uygun olması halinde ziyaret edebileceği belirtildi. Ziyaretlerin yanı sıra Türk'ün sağlık sorunları içinde İstanbul'da kontrolden geçeceği ifade edildi.

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