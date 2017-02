Ahmet Türk'ü, Gül, Kılıçdaroğlu, Barzani ve Arınç aradı

Ferit ASLAN/MARDİN,() - MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklanan daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin ve köyde geçmiş olsun ziyaretlerine gelenleri kabul ederken; cezaevinden çıktıktan sonra kendisini eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Aranıç gibi çok sayıda siyasetçinin aradığı belirtildi.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle önce görevden alınan, sonra tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e, merkez ve Kızıltepe'nin Kasri Kanco Köyünde yapılan ziyaretler sürüyor. Gelen misafirlerini ağırlayan Türk'e çok sayıda "Geçmiş olsun" telefonları geldiği belirtildi.

Türk'ü tahliye edildiği günden beri aralarında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Grup Başkanvekilleri, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bilim adamı ve sanatçının telefonla aradığı belirtildi.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Tedavi için hafta sonunda Ankara'ya gitmesi beklenen Ahmet Türk'ün, şartların uygun olması halinde, daha önce kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği belirtildi.

TALABANİ'YE MEKTUP YAZDI

Mardin'de bulunan Ahmet Türk, tutuklanmasının ardından IKYB'nin Ankara Temsilcisi'nin Mardin'e gelerek eşini ziyaret etmesi nedeniyle, cezaevinden çıkınca, sağlık sorunları bulunan Irak eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'ye de mektup yazdı. Türk mektubunda, tarihi bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde Talabani'ye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu belirtmek istediğini belirterek, "Bu dönemde rehberliğinizin ne kadar önemli olduğunu her Kürt çok iyi bilmekte ve görmektedir. 1993 yılında Türkiye devleti ile yapmış olduğunuz görüşmeler sonucunda tarafları ateşkes yapmaya yönlendirmeniz Kürt halkı ve uluslararası camiada bilinmektedir. Tarihsel olarak Kürtler arasında olmuş ve bu yönlü barışa ve birliğe katkılarınız her dönemde bizlere ışık olmuştur" dedi. Ahmet Türk, Talabani'ye gönderdiği mektubun devamında şöyle dedi:

"SİZİ GÖRMEYİ ÇOK İSTERDİM AMA YURT DIŞI YASAĞIM VAR"

"Sağlık sorunlarınızdan dolayı aktif siyaset yapamadığınızı biliyorum buna rağmen varlığınız bize güç ve heyecan katmaktadır. Umut ediyor ve Allah'a dua ediyorum sağlığınız düzelir; bizlere öncülük eder, doğru kararlar almamıza katkı sunmuş olursunuz. Savaşın ve gruplaşmanın karşı konulmaz ve en şiddetli olduğu bu zamanda güç birliği ve Barış dili her zamankinden daha değerlidir. Sizi tekrar görmeyi çok isterdim ancak yurt dışına çıkma yasağım olduğu için siz değerli büyüğümü kucaklama şansım yok. İlerde belki bu imkan doğar ve hasret gidermiş olurum. En derin duygularımla saygılarımı sunarım."

FOTOĞRAFLI