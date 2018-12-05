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Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir için HDP'den aday adayı

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanıyken 2 yıl önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanıyken Resmi Gazete'de...

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir için HDP'den aday adayı
MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanıyken 2 yıl önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanıyken Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 17 Kasım 2016 tarihinde görevden alınan Ahmet Türk, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için HDP'den aday adayı oldu. HDP'de aday adaylığı başvuru süresinin sona ereceği bugün partinin İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yapan Türk, "Hayırlı olsun" dedi.

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