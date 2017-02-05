Ahmet Türk: Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var

CEZEEVİNDEN sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, "Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var. Biz de eksik ve yanlışlarımızı ortaya koymalıyız....

05 Şubat 2017 Pazar 16:39