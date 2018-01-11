türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...
İstanbul'da henüz kar yok kış lastiği cezası var
Sürücüleri şoke eden ceza... Kar...
Şehit karı-kocanın köylüleri korucu oldu
Mezarları 27 yıl sonra şehitliğe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile...

Ahmet Türk: HDP Eş Genel Başkanlığı için sağlığım el vermiyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olymayacağını açıklamasından sonra eş başkanlık için adı gündeme gelen görevden alınan Mardin eski Büüyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sağlığının...

Ahmet Türk: HDP Eş Genel Başkanlığı için sağlığım el vermiyor
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olymayacağını açıklamasından sonra eş başkanlık için adı gündeme gelen görevden alınan Mardin eski Büüyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermediğini ve eş başkanlığı daha genç ve dinamik arkadaşlarının yapması gerektiğini söyledi. Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan'ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.
Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey'  formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, muhabirine konuştu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:
"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongeransları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."
Türk, HDP eski Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:
"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünrüyorum."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314