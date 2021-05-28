Ahmet Davutoğlu'ndan KPSS giriş ücretlerinin artışına tepki

Davutoğlu: “Gözünüzü gençlerin cebine mi diktiniz?” Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün başvuruları başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS)’nin giriş ücretinin 300 TL'yi bulmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Davutoğlu, “Devletin kasasını boşalttınız gözünüzü gençlerin cebine mi diktiniz? Sarayda siz bolluk içinde olabilirsiniz ama millet yokluk içinde yokluk” ifadelerine yer verdi.



Davutoğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bu zor günlerde, iş, aş umuduyla KPSS’ye girecek gençlerden oturum başına 90 TL'den ortalama 300 TL istemek hangi vicdana sığar? Devletin kasasını boşalttınız gözünüzü gençlerin cebine mi diktiniz? Sarayda siz bolluk içinde olabilirsiniz ama millet yokluk içinde yokluk." paylaşımda bulundu.