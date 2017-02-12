Ağbal: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla tek adam modeli getirmez

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili konuşurken, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla ve asla tek adam modeli getirmez, asla kararları tek kişide toplamaz. Çünkü bu sistemde çok güçlü bir parlamento sistemin temel unsurlarından biri haline geliyor" dedi.Dün gece geç saatte Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, sabah saatlerinde Bayburt Öğretmen Evi’nde iş adamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt AK Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Belediye Başkan vekili Halit Gündoğdu ile çok sayıda iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda anayasa değişikliği ve referandum süreciyle ilgili konuşan Bakan Ağbal şunları söyledi:"Türkiye’nin ufkunu açan yeni Anayasayı hep birlikte oylayacağız. Şu andan itibaren söz ve karar milletin. Ülkelerin yönetim sistemleri önemlidir. O ülkenin tarihine, siyasi koşullarına, mizacına uygun bir yönetim tarzı oluşmuşsa, o ülkenin potansiyelini açığa çıkarabilecek bir yönetim tarzı oluşmuşsa o ülkelerde kalkınma da oluyor, gelişme de oluyor. Geçmişe dönüp bakıldığında parlamenter sistemin Türkiye’de siyasi istikrarı kalıcı bir şekilde tesis edemediğini hepimiz yaşayarak öğrendik. Bu gün başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelere bakıldığında, seçimler olduktan ve yönetim oluştuktan sonra ön görülen süre neyse hep o süreler içerisinde yönetimler ayakta kalmış, icraat yapmış. Sınavlarını da sandıkta 4 ile 5 yılda bir vermiş. Türkiye’de de parlamenter sistemin uygulandığı dönemlerde iktidarların ortalama yönetimde kalma süresi 2 yıldan az. Böyle bir sistemde kalkınma, büyüme olabilir mi? Mümkün değil.""BU SİSTEM TÜRKİYE’Yİ ÇOK İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAK"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde görev süresinin 5 yıl olacağını ifade eden ve bu sistemin ülkeyi ileri noktalara taşıyacağını savunan Bakan Ağbal şöyle devam etti:"Türkiye’de hepimiz isteriz ki uzlaşı kültürü büyüsün ve gelişsin. Seçimleri bir bölünme, ayrılık, gayrılık haline getirmeyelim. Yeni sistemde yüzde 50’den fazla bir çoğunluğu elde ederseniz ancak hükümet olabilirsiniz. Böyle bir sistemde Cumhurbaşkanı adayları ne yapmalı? Çok daha fazla uzlaşıya hitap etmek zorundalar. Çok daha geniş bir mutabakata uygun bir söylem geliştirmek zorundalar. Onun için yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’de siyasi istikrarı sağlamanın yanında uzlaşı kültürünü, toplumun birliğini ve beraberliğini pekiştirecek yep yeni bir sistem olacak. Bu da bence son derece önemli. Bu sistemle yapılan değişiklikle artık seçimlerin süresi 5 yıl. Yani 5 yılda bir iktidarlar değişecek. 2 yılda bir sandığın milletin önüne konulmasında aslında en büyük zararı millet görüyor. Neden? Hiçbir hükümet 2 yılda kalıcı icraatlar yapamaz, siyaseti çok kısa soluklu yapar. Türkiye’de artık ileriye bakabilen, daha uzun vadeli plan ve proje yapan iktidarlar bu dönemde oluşacak. Bu sistem yürürlüğe girdikten sonra ülkede uzlaşı kültürü artacak ve büyüyecek. Bu sistem Türkiye’yi çok ileri noktalara taşıyacak.""SERMAYE YATIRIMLARI 2-3 KAT ARTACAK"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesi halinde sermaye yatırımlarının 2-3 kat daha artacağını kaydeden Bakan Ağbal, ekonomi politikalarında aranan en önemli konunun "Önünüzü görebiliyor musunuz?" olduğunu vurguladı. Bakan Ağbal, şöyledevam etti:"Bu konuda siyasi istikrar önemlidir. Bugün Kanada’dan gelen yatırımcı Türkiye’de yatırım yapıyor. Bir de düşünün Cumhurbaşkanlığı sistemi devreye girdiğinde Türkiye bu bölgede bütün yatırımcıların gelip yatırım yaptıkları bir cazibe merkezi olacak. 2000’li yılların başına kadar Türkiye yılda ortalama 1 milyar dolar yabancı sermayeyi ancak çekebiliyordu. Son 14 yıldır bakıldığında da bu sayı 10 milyar doların üzerine çıktı. 10 kat arttı. Bu sistem siyasi istikrarı sağladıktan sonra güçlü bir icraat, güçlü bir hükümet sistemi kurduktan sonra bu 10 milyar dolarlık yabancı sermaye tutarı 2’ye, 3’e katlanır. Türkiye’nin böyle bir potansiyeli var. Türkiye özellikle nitelikli genç nüfusu sayesinde birçok sektörde aslında çok ciddi bir üretim ve hizmet merkezi olmaya aday. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdiğinde Türkiye’ye gelen doğrudan sermaye yatırımları 2’ye, 3’e katlayacak. Türkiye’ye yatırımcının ilgisi 2’ye katlayacak. Herkes Türkiye’deki güçlü istikrarı gördüğünde bunu tercih edecek."Yeni sistem sayesinde meclisin daha güçleneceğini vurgulayan Maliye Bakanı Naci Ağbal şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için bir takım çevrelerin üretmeye çalıştığı bir takım korku rüyaları var. Bunların hiçbirisi geçerli değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla ve asla tek adam modeli getirmez, asla ve asla kararları tek bir kişide toplamaz. Çünkü bu sistem, çok güçlü bir parlamento sisteminin temel unsurlarından biri haline geliyor. İstediğiniz kadar bu sistemde iktidar olun, eğer yasama ve mecliste yeterince gücünüz yoksa, yasama yapma gücünüz olmadığı sürece iktidarı istediğiniz gibi kullanamazsınız. Yeni sistemde meclis bugünkünden daha güçlü oluyor."İŞADAMLARINDAN İNDİRİM İSTEDİToplantı sonuna doğru mobilya, beyaz eşya ve konutta KDV’de indirme gidildiğini hatırlatan ve satışlarda canlanma olduğunu belirten Bakan Ağbal, iş adamlarına seslendi, "Gereken indirimi yaptık. Sizler de ürünlerde biraz indirim yapın. Bu sayede sürümden kazanın" diyerek indirim istedi.

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