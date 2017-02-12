Ağbal: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla tek adam modeli getirmez (2)

AĞBAL: YÜZDE 50'Yİ ALMAYA HANGİ BABAYİĞİT TALİPSE O BABAYİĞİT ALACAK

Öğle saatlerinde Gümüşhane’ye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ikinci yarısını izlediği olaylı Gümüşhanespor-Ankaragücü maçının ardından Ak Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Başkanı Celalettin Köse, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, teşkilat başkanları ve partililer de hazır bulundu.

Toplantıda anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Anayasa değişikliği sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklikler öngörmüyor. Aslında siyaseti sivilleştiren, gençleştiren hükümler de var. Gençlere 18 yaşında seçilme hakkı getiriliyor. Gençleri inşallah erken yaşlarda milletvekili olarak göreceğiz. Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Milletin önüne sandık konulduğunda artık gençlerimiz de söz sahibi olacak" dedi.

"ŞU ANDA UYKULARI KAÇAN ONLAR"

Referandumda yüzde 50’ye talip olan babayiğidin yeni sistemde Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Bakan Ağbal şöyle devam etti:

"Artık acaba hükümet kurma görevi kime verilecek, bu görev verilen Başbakan adayı bunu acaba başarabilecek mi? Oylar yetiyor mu? Bunları artık düşünmeyeceğiz. Yüzde 50’yi almaya hangi babayiğit talipse o babayiğit alacak. Şimdi bir takım babayiğitler olmadığı ve hiçbir zaman babayiğitlik gösteremeyecekleri için diyorlar ki, ‘Bu bizim kara kâbusumuz olacak’. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını göremedikleri için yeni sistemden korkuyor ve ürküyorlar. Aslında bunlar milletten korkuyor. Millete güven olsa, hangi sistem olursa olsun gelip milletin oyuna talip olmaları gerekiyor. Ama biliyorlar ki bu sistem geldiğinde bir daha demokrasi dışı yollarla asla iktidara gelemeyecekler. Şu anda uykuları kaçan onlar."

"ŞİMDİ HAYIR DEYİNCE OLMADI"

Referandum çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulunan Bakan Ağbal, "Durmak yok, yola devam diyoruz. Referandum çalışmalarında hayırlar diliyorum. Yani evet'ler diliyorum. Şimdi 'hayır' deyince olmadı. Biz her işte hayır dileyen bir milletiz. Dualarımızın başı hep hayır üzerindedir. O 'hayır' üzerine değil hayr üzerinedir. Türkiye’yi ileri taşıyacak sisteme ‘evet’ diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından partililer tarafından Bakan Ağbal'a pestille işlenmiş ay yıldızlı Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

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