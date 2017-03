Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, siyasetteki FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için meclisin araştırma yapması gerektiğini kaydederek, “Hodri meydan gelin tüm gerçekleri ortaya çıkaralım” dedi



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulunda AKP'nin devletin, milletin her türlü imkânını kullanarak yaptığı haksız propagandaları ve "hayır" diyenlere yapılan baskıları ele alan bir konuşma yaptı.



HAYIR’A TERÖRİST DİYENLER ÇARK ETTİ



Veli Ağbaba konuşmasının başında “Cumhurbaşkanı ve başbakan meydanlarda: "Hayır oyu verenler teröristtir"dediler. Ardından her zamanki gibi bir koro; havuz medyası, gazeteciler, TV ekranlarındaki sözcüler aldıkları talimatlarla "hayır" oyu verenleri teröristlikle suçladılar ama bir baktılar ki bu tutmuyor, geri dönmeye başladılar. Öyle büyük bir koro ki bu "hayır"a "terörist" diyenler, içinde siyasetçisi var, gazeteci kılıklısı var, yanaşma var, yandaş var, her daim kıblesi iktidar olan gazeteciler var, unvanı "profesör" yazanlar var. Ne diyorlar? "Hayır" verenleri FETÖ'yle birlikte olmakla suçluyorlar. Diyorlar ki: "FETÖ 'hayır' diyor; dolayısıyla, 'hayır' diyenler de FETÖ'cüdür.



"Bir şey sormak istiyorum AKP milletvekilleri: Ben Fetullah Gülen'in, FETÖ'nün "hayır" açıklaması yaptığını duymadım. Acaba sizlerin hâlâ o ilişkisi devam mı ediyor? Arada konuşuyor musunuz ki Fetullah Gülen'in "hayır" dediğini söylüyorsunuz? Mutlaka, geçmişten kalan bir ilişkiniz var herhâlde. Fetullah'tan "evet" diyeni duyduk; örneğin Emre Uslu açıklama yaptı "'Evet' diyorum." diye. Ben bu cepheden "hayır" diyen kimseyi duymadım” dedi.



GÜLEN’LE FOTOĞRAFI OLMAYAN AKP’Lİ VAR MI?



“Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekillerini FETÖ'yle yan yana getirmeye çalışıyorlar. Bunu söyleyen insanlarda biraz utanma olur, biraz yüzü kızarır.” Diyen Ağbaba, “Birkaç fotoğrafı sizlere hatırlamak istiyorum. Bakın, AKP milletvekillerinin bir fotoğrafı. Bizim başını örten türbanlı kadınlarımıza saygımız var ama normalde türban takmayan kadınlar burada türban takmışlar. Allah aşkına, burası neresi? Türban nerede takılır? Kutsal mekânlarda. Bu kim? Burası cami mi, mescit mi? Bu adam kim? Bakın, fotoğrafta neredeyse AKP'nin MYK'sı var. Kimler yok ki? AKP'nin genel başkan yardımcıları,AKP'nin sözcüleri var.Gayet samimi bir şekilde Burhan Kuzu var.Buna benzer fotoğraf çok. Muhtemelen sizin de vardır. AKP’de Fetullah Gülen’le fotoğrafı olmayan var mı, bilmiyorum.”şeklinde konuştu.



SAVCI ‘REİS’ DEDİĞİNİZDİ



Ağbaba, cezaevine gönderilen CHP’li Dursun Çiçek, Mustafa Balbay, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Haberal ,İlhan Cihaner, Tuncay Özkan’ın resimlerini meclis kürsüsünde göstererek; “Peki, bunları cezaevini kim götürdü? Bu polisleri, bu savcıları kim görevlendirdi? Savcı kimdi Ergenekon davasında, Balyoz davasında, askerî casusluk davasında kimdi? Savcı şu anda sizin "reis" dediğinizdi. Burada bulunan arkadaşlar bu operasyonları alkışlarla desteklediler. FETÖ lideriyle resim çektirenlerin hepsi utanıyor ama kumpas kurbanı olan CHP’liler onurlu şekilde sokaklarda, meydanlarda halkın içerisinde gezmeye devam ediyor” dedi.



KİM FETÖ’YLE KOALİSYON ORTAĞIYDI?



Ağbaba ,Türkçe Olimpiyatları hatırasına bastırılan 1 liralık demir parayı da göstererek “Parayı AKP'den daha iyi bilecek bir parti yok. Ama bu para başka para. Bu para Hoca Efendi hazretlerine saygılarınızı sunduğunuz para. Türkiye Cumhuriyeti Türkçe Olimpiyatları parası. Merkez Bankası kimdeydi? CHP mi iktidardaydı? Şimdi çıkın cevap verin. Kim FETÖ'cü? Kim bu yapıyı büyüttü? Kim vali yaptı? Kim kaymakam yaptı? Kim kol kola yürüdü? 2002'den 12 Eylül 2010 referandumuna kadar kim koalisyon yaptı?”dedi.



HODRİ MEYDAN



Ağbaba, siyasetteki FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için meclisin araştırma yapması gerektiğini kaydederek, “hodri meydan gelin tüm gerçekleri ortaya çıkaralım” dedi. Ağbaba; “Partim adına açık bir çağrı yapıyorum, hodri meydan diyorum. Gelin, hep birlikte siyasi partileri, milletvekili gruplarını araştıralım. Kimin geçmişte bu cemaatle, bu organizasyonla, bu örgütle ilişkisi varsa, hodri meydan, gelin araştıralım diyorum.Yüz binlerce insan cezaevinde. Yüz binlerce insan meslekten atıldı. Bakın, hâkimde var, savcıda var, gazetecide var, memurda var, işçide var. Olmayan yer neresi? Siyaset. Allah aşkına, siz buna inanıyor musunuz ? Siyasette, milletvekillerinde, belediye başkanlarında bu örgütün olmaması mümkün mü? Sızmadığı yer kalmamış; Cumhurbaşkanının 7 yaverinden 5'i FETÖ'cü çıkmış, diyorlar ki: "Bizde yok." Olacak iş mi? Hodri meydan. Gelin, araştıralım, hangi grupta hangi milletvekilinin bu işle ilgisi varsa hodri meydan diyoruz” ifadelerini kullandı.



BENİM VERGİMLE KAMPANYA YAPANLARIN GÖZÜNE DİZİNE DURSUN



AKP’nin referandum sürecinde haksız ve hukuksuz bir şekilde kampanya yürüttüğünü örnekleriyle açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; "Evet" resmen bir devlet kampanyası gibi. Devletin her türlü imkânı kullanılıyor. TRT'si var, bakanı var, savcısı var.Bu cephe öyle bir kampanya yürütüyor ki, her türlü haksızlığı yapıyor. Bizim AKP'li, MHP'li, CHP'li, HDP'li insanların vermiş olduğu vergilerle "evet" kampanyası yapıyorlar. Geçtiğimiz gün benim kendi şehrime Cumhurbaşkanı geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, bütün belediyeler devletin bütün imkânını kullanarak kampanya yaptılar. Bugün Tokat'ta, dün Manisa'da bütün yerel yönetimlerin imkânlarını kullanarak AKP bir kampanya yapıyor. Benim vergimle yapıyorsunuz, ben "Hayır." diyorum, siz "Evet." diyorsunuz. Benim vergimle kampanya yapıyorsunuz. Benim vergimle kampanya yapanların gözüne dizine dursun, haram olsun diyorum” dedi.