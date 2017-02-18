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Ağbaba: İnsanları mezhepleri üzerinde bölmek tam bir bölücülüktür

Mikail PELİT/MALATYA, () - CHP Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim' konulu panele katılan Veli Ağbaba, ^'Evet' ya da 'Hayır' oyu verecek insanları mezhepleri üzerinden bölmek tam bir bölücülüktür....

Ağbaba: İnsanları mezhepleri üzerinde bölmek tam bir bölücülüktür

Mikail PELİT/MALATYA, () - CHP Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim' konulu panele katılan Veli Ağbaba, ^'Evet' ya da 'Hayır' oyu verecek insanları mezhepleri üzerinden bölmek tam bir bölücülüktür. Bir Sünni veya Alevi, 'Evet' de verebilir, 'Hayır' da. Bu onun demokratik hakkıdır. Kimse onların bu tercihlerini sorgulayamaz. Hele hele mezhepleri üzerinden sorgulaması doğru değildir. Baskı arıyorlarsa, 'Hayır’ oyu veren akademisyenlere baksınlar" dedi.
Panelde konuşan MYK üyesi Ağbaba, CHP'nin iktidarda olmadığını, polis güçleri olmadığını, 'Evet' oyunu açıklayanlara nasıl baskı yapabileceklerini sordu. Ağbaba ‘hayır’ oyu vereceklere baskı olduğunu savunurken, "Devletin bütün imkanları kullanılıyor. Malatya’ya Cumhurbaşkanı geliyor, ödediğimiz vergileri büyükşehir ve her iki merkez ilçe belediyesi resmen cebimizden hırsızlık yaparak, evet oyuna kullanmaya çalışıyorlar. O belediye başkanlarına sesleniyorum, bizim paramızla ‘evet’ oyu propagandası yapamazsınız, o para da bizim de hakkımız var" diye konuştu.
Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in yeğeni olduğunu iddia eden ve referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını ifade eden Emel Duran ile ilgili ise şöyle dedi:
"Üzülüyorum ama bir yandan mutluyum. ‘Gürsel Tekin’in yeğeni evet oyu verecek’ diye bir genel başkan yardımcısı, bir büyükşehir belediye başkanı, il başkanı gidiyor kutluyorlar. Bu bir komedi, bu ‘Hayır’ oyunun yüksek olduğunu gösteriyor. Yeğen nasıl bir yeğen, Gürsel Tekin ‘tanımıyorum’ diyor. ‘Benim böyle bir yeğenim yok’ diyor. Dava açalım. DNA testi yaptıralım yeğen mi, değil mi anlaşılsın. Ama buradan sayın genel başkan yardımcısına ve sayın büyükşehir belediye başkanına hayırlı günler diliyorum."

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