Adıyaman CHP'li Ağbaba: Peygamber ocağı, siyasi konulara alet olmamalıdır

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir siyasi partinin olduğu yerde siyasi konuşmaların olduğu yerde hepimizin göz bebeği Peygamber ocağı dediğimiz bir ocağın olduğu bir mensup siyasi konulara alet olmamalıdır" dedi.



Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'da seçim bürosu açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve CHP Adıyaman milletvekili adayları eşlik etti. Seçim İrtibat Bürosu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, "Şimdi tabi bizim söylemiş olduğumuz şu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir mensubu siyasete alet edilmemeli diyoruz ki; bir siyasi partinin etkinliğinde 2'nci Ordu Komutanı olmamalı diyoruz. Bir siyasi partinin olduğu yerde siyasi konuşmaların olduğu yerde hepimizin göz bebeği Peygamber ocağı dediğimiz bir ocağın olduğu bir mensup siyasi konulara alet olmamalıdır. Bunu Afrin'e bağlıyorlar 15 Temmuz'a bağlıyorlar sanki biz bunun karşısındaymışız gibi onlara söyleyeceğimiz şey şu siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasete girmemesi gerekiyor. Silahlı Kuvvetleri'ni kendi siyasi hesaplarınız yüzünden kötü yaptınız siyaset bulaştırdınız bunu bulaştıranlar utanmalıdır. O yemeğe katılanlar utanmalıdır. Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terör örgütü diyenler bu anlayış AKP anlayışı bize Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olumsuz bir şey söyleyemez. Geçmişte İlker Başbuğ'u ve bütün kuvvet komutanlarını tüm Silahlı Kuvvetleri'ni onları darbeci yapıp onları cezaevine atıp ve terör örgütü yapan anlayışın bize laf söylemeye hakkı yoktur" dedi.



'BİZ AF TARTIŞMALARININ DIŞINDAYIZ'



MHP Lideri Devlet Bahçeli, tarafından gündeme getirilen af tartışmaların içinde olmadıklarını aktaran Ağbaba, "Şimdi yancısı var diyor diğeri yok diyor bu bizim dışımızdaki tartışma, biz af konusunda geçmişte söylediğimiz ne ise söylemeye devam ediyoruz. Bazen yancıya söyletiyorlar kamuyu ne tepki alacağız diye tepki alıyorlarsa geri çekiyorlar, tepki almıyorlarsa devam ediyorlar. Biz af tartışmalarının dışındayız. Af tartışmaların dışında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Biz seçimlere hazırlanıyoruz" diye konuştu.



'24 HAZİRAN'DAKİ SEÇİMİN HESABI YAPILIYOR'



Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her türlü tartışmanın dışında tutmak istediklerini aktaran Ağbaba, şunları söyledi:



"Biz bu tür Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her türlü tartışmanın dışında tutmak istiyoruz ama hükümetin böyle bir şey yapacağı bekleniyor duyura duyura, ilan ede ede Kandil'e gireceğini duyuruyor. Kandil'de kimse kalmadan bir operasyon yapabilsin diye bu tamamen seçimlere yönelik bir operasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden 24 Haziran'daki seçimin hesabı yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri hiç olmadığı kadar siyasetin göbeğine sokuluyor. Bir tarafta Genelkurmay Başkanı bir adayın aday olmaması için evine baskın yapılıyor, bir diğer ordu komutanı bir siyasi partinin bayrağının olduğu bir yerde yemeğe katılabiliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- CHP Seçim bürosu

- Toplanan kalabalık

- Adayların tanıtılması

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıklaması

- Motosikletlerin çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

