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Aden Körfezi Tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı

TÜRK savaş gemilerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Aden Körfezi Tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı
TÜRK savaş gemilerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Tezkere'nin görüşmeleri tamamlandı. Genel Kurul'da Tezkere'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile; TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizme müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi amaçlanıyor.

Türk Savaş gemileri, Somali korsanlarıyla mücadele kapsamında Şubat 2009'da bölgeye gönderilmişti.

 

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