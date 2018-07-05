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ADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istedi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- CHP eski Eskişehir Milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Süheyl  Batum, seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dernek üyelerine...

ADD Genel Başkan adayı Batum Ödemiş'te destek istedi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- CHP eski Eskişehir Milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Süheyl  Batum, seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dernek üyelerine kendini tanıtıp, destek istedi.
ADD Genel Başkanlığı'na aday olan  Prof. Dr. Süheyl  Batum, seçim çalışmaları kapsamında  Tire, Ödemiş, Özdere, Urla ve Çeşme ilçelerini kapsayan bir tura çıktı. Bu kapsamda, ADD Ödemiş Şubesi'ni ziyaret edip, seçimde destek isteyen Prof. Dr. Batum, daha sonra Ödemiş Park Kafe'ye geçip, burada ADD Ödemiş Şube Başkanı Gürcay Işık, ADD Güzelbahçe Şube Başkanı Mustafa Gürkan, ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Gençlik Kolları eski Başkanı Ahmet Ayçiçek ile biraraya geldi. Prof. Dr. Batum, şunları söyledi:
"Son dönemde özellikle 16 Nisan'daki anayasa referandumundan  sonra Atatürk Cumhuriyeti'nin güçlenmesini, kurum ve kurallarıyla başka bir şekle dönüşmeden 'Atatürk Cumhuriyeti' olarak ilkelerine devam etmesini sağlayan insanların sayısı bize anlatılan gibi azınlık, yüzde 10-20 gibi elitistler olmadığını gördük. Tam tersine Türkiye'nin hangi etnik kökenden, dinden, mezhepten, cinsiyetten olursa olsun yüzde 50'nin üzerinde bir çoğunluğun, siyasal görüşlerinden veya partilerinden tamamen ayrı olarak Atatürk Cumhuriyeti yönünde dimdik durduğunu gördük. Bu bilinçle, bu kitleyi hakkettiği şekilde, en azından Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil edebilmek amacıyla arkadaşlarımla beraber ADD Genel Başkanlığı'nın yönetimine aday olduk. Aday olduğumuzda bir şey söyledik. Türkiye'deki 340 şubemizin tamamını gezip, el ele kol kola, 'Atalarımızdan kalan bu misyonu Türkiye'de nasıl devam ettirebiliriz?' diye yola çıktık. İzmir çok önemli bir yer olduğu için burayı en sona bıraktık."

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