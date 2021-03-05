Adalet Birlik Partisi Başkanı İrfan Uzun'dan iddialı sözler

Adalet Birlik Partisi Türkiye geneline 48 ilde örgütlenerek seçime katılmaya hak kazandı. Parti İl merkezinde medya mensupları ile buluşan Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 2022'nin Haziran ayında erken seçim yapılacağını iddia etti.

Adalet Birlik Partisi İstanbul İl Merkezi'nde yapılan toplantıya İl Başkanı Mustafa Şükür Aycı ev sahipliği yaptı. Genel Başkan İrfan Uzun, gazetecilerle buluşmasında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de 2022 yılı Haziran Ayında erken seçime gidileceği idiasında bulunan İrfan Uzun, erken seçim olmaması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yenien seçilemeyeceğini önü sürdü. Anayasa maddelerini sıraladı. Bugün düzenlenen fezlekelerinde milletvekili sayısını düşürme amaçlı yapılmış olabileceğini ifade eden Uzun, kendilerinin üçüncü bir ittifak kurduğunu kaydetti.

İrfan Uzun; ‘Ülkeyi Artık Türkiye İttifakı Yönetecek’

Adalet Birlik Partisi (ABP) Genel Başkanı İrfan Uzun, Büyükçekmece’de bulunan Adalet Birlik Partisi İstanbul İl başkanlığı binasında yerel medyayla bir araya gelerek, parti politikası ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İrili ufaklı 50 civarında partinin Türkiye İttifakı çatısı altında toplandığını ifade eden Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, “Ülkeyi artık Türkiye İttifakı yönetecek” dedi. Uzun, ülkeyi eğitim ve üretimin kurtaracağını söyledi.

Adalet Birlik Partisi’nin gençlerden oluştuğunu, Türkiye'nin en genç yönetimine sahip olduğunu belirten ABP Genel Başkan İrfan Uzun, “46 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Hiç bir partide olmayan enerjik bir yapıya sahibiz. Biz, millete hizmet etmek için yola çıktık. Şimdiden açıklıyorum, ben partimin Cumhurbaşkanı adayıyım.” Dedi.

Suyun ve çevrenin korunması, kadın, çocuk, engelli ve hayvan hakları ile ilgili özel komisyonlar oluşturduklarını anlatan Uzun, Türkiye'de ilk defa Su Başkanlığı, Hayvan Hakları Başkanlığı ve Engelli Hakları Başkanlığı kurduklarını kaydetti.

ÜLKEYİ TÜRKİYE İTTİFAKI YÖNETECEK

Ülkenin yeni bir ufka ihtiyacı olduğunu ifade eden Genel Başkan İrfan Uzun; “Biz Türkiye İttifakıyız. Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Artık ülkemizi Türkiye İttifakı Yönetecek.

Biz Türkiye İttifakı olarak şu anki mevcut partilerin hiç biriyle ittifak yapmayı düşünmüyoruz.

Bugüne kadar denenmemiş yeni partilerle Türkiye İttifakını kurduk.

Türkiye şu anda yönetilemiyor. Türkiye’nin icracı tüm gücü zaten iktidarın elinde, istediğini yapıyor ve yaptı da! Demokratik ülkelerin aksine, icranın ötesinde, bir anlamda yasama ve yargı da iktidarın kontrolünde. Böyle bir güç hiçbir ülkenin başkanında yok.

Türkiye; -Hukukun Üstünlüğü-, -İnsani Gelişmişlik-, -Basın Özgürlüğü-, -Kadına Karşı Ayrımcılık ve Şiddet- gibi tüm demokratik göstergelerde yerlerde sürünüyor. İnsanlarımız -üretim değil tüketim toplumu- haline getirildi. Hükümet, iç politikada da dış politikada da başarısız. Yükselen göstergeler enflasyon ve işsizlik!

Genç nüfusta işsizlik yüzde 25, yani her dört gencimizden biri işsiz.

Hükümet te muhalefet te başarısız. Bu kadar başarısızlığı milletimize anlatacak muhalefet yoktur.

Ülkemizin bekasını, geleceğini ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak, 82 milyon hep birlikte hareket etmeliyiz.

Biz ülkemizin yönetimine ve geleceğini kurtarmaya talibiz. Bizim partimizde din, dil ırk gibi ayırım asla olmayacak. 86 milyonu kucaklayacak eşit mesafede olacağız.

Biz, şu anki başkanlık sistemine de karşıyız. İktidara geldikten sonra demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz ve Cumhurbaşkanı olduğum gün partimden istifa edeceğim.

İktidarımızda doğruyu yazabilen gösterebilen özgür bir medya oluşmasını sağlayacağız. ” Diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ ÜRETEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ

Ülkenin tüketim toplumu haline geldiğini ifade ederek Türkiye’yi üreten bir ülke haline getirmek için projeler hazırladıklarına dikkat çeken ABP Genel Başkanı İrfan Uzun; “İktidar olduğumuzda üretime önem vereceğiz. Türkiye'yi üreten bir ülke haline getireceğiz. Bugün Türkiye'nin dışarıya ihraç ettiği bir markası dahi yoktur. Yazılımcı gençlerimizle Türkiye'nin markalarını oluşturacağız.

Köy Kent projemizle üretimden tüketime bir köprü oluşturup ekonomiyi düzlüğe çıkaracağız.”dedi.

‘KALKINMANIN ANAHTARI EĞİTİMDİR’

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların, dizginlenemeyen enflasyonun, vergi adaletsizliğinin ve tüm sosyal sorunların eğitimle çözüleceğini ifade eden Başkan Uzun; eğitimde reform yapacakların anlattı.

Eğitim çalışmalarının, ekonominin ve sosyal kazanımların anahtarı olduğunu anlatan ABP Genel Başkanı İrfan Uzun; “Türkiye'nin birinci sorunu eğitimdir. Ülkenin tüm alanlardaki gelişmesi kalkınması, eğitimdeki başarıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle İktidara geldiğimizde ilk işimiz sınav sistemini kaldırarak eğitim sistemini kökten değiştirmek olacak. Bizim iktidarımızda, eğitim Sistemi, çağdaş, milli, bilimsel, bir anlayışla yapılandırılacak. Eğitimli bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Anaokullarından başlayarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız.

Özellikle mesleki eğitime önem vereceğiz. İlkokuldan itibaren öğrencilerin yetenekleri belirlenerek, yetenekli oldukları alanlarında eğitim almaları sağlanacak. Üniversite sınavını ve ortaöğrenimdeki sınav sistemini kaldıracağız. Her Türk genci ilgi duyduğu alanda yeteneğine göre eğitime kavuşacak.

Ülkemizin değerlerine sahip çıkacak nesilleri yetiştirmek, çağdaş uygarlığı yakalamak, refah toplumuna ve hedeflere ulaşabilmek eğitimle mümkündür.” Diye konuştu.

ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAN HER GENÇ MESLEK SAHİBİ OLACAK

Hızlı bir ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın gerçekleşmesi için özellikle orta öğretim gençliğine mesleki ve teknik eğitimin verileceğinin altını çizen ABP Genel Başkanı İrfan Uzun; “Ülkemizde şu anda yaşanan ekonomi sorunları, yükselen enflasyon, yaşanan sosyal krizler eğitim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bizim iktidarımızda gençlerimize çağa yakışan düzeyde bilgi ve mesleki yetenekler kazandıracağız. Öğrenimini tamamlayan her genç meslek sahibi olacak. Gençlerimizi toplumsal ve iktisadi yaşamda becerili, etkili ve verimli kılacağız.

Yeni kuşakların, toplum yaşamında hak ettiği yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerini, kişiliklerini geliştirmelerini sağlayacağız.

Eğitim bir ulusu özgür, bağımsız, onurlu, yüksek bir topluluk biçiminde yaşatır, yaşam savaşımında maddi ve manevi bütün güçlerini artırır. Eğitim eksikliği ise bir ulusu tutsaklık ve yoksulluğa götürür.” Sözlerine yer verdi.