Adalet Birlik Partisi Başkanı İrfan Uzun'dan iddialı sözler

Adalet Birlik Partisi Türkiye geneline 48 ilde örgütlenerek seçime katılmaya hak kazandı. Parti İl merkezinde medya mensupları ile buluşan Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 2022'nin Haziran ayında erken seçim yapılacağını iddia etti.

Adalet Birlik Partisi İstanbul İl Merkezi'nde yapılan toplantıya İl Başkanı Mustafa Şükür Aycı ev sahipliği yaptı. Genel Başkan İrfan Uzun, gazetecilerle buluşmasında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de 2022 yılı Haziran Ayında erken seçime gidileceği idiasında bulunan İrfan Uzun, erken seçim olmaması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yenien seçilemeyeceğini önü sürdü. Anayasa maddelerini sıraladı. Bugün düzenlenen fezlekelerinde milletvekili sayısını düşürme amaçlı yapılmış olabileceğini ifade eden Uzun, kendilerinin üçüncü bir ittifak kurduğunu kaydetti.

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