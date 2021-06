Adalet Birlik Partisi 3 yaşına bastı

Türk siyasetine yeni bir soluk, yeni bir vizyon getirme ülküsüyle yola çıkan Adalet Birlik Partisi, kuruluşunun üçüncü yılını İstanbul İl Başkanı Mustafa Şükür Aycı'nın Beylikdüzü'nde organize ettiği toplantı ile kutladı.

Pandemi koşulları nedeniyle partinin üst düzey görevlileri ve İstanbul İl yöneticilerinin kurallara uygun uygun bir şekilde katıldığı toplantıda, Genel Başkan İrfan Uzun’un önderliğinde genel başkan yardımcıları, kurul ve komisyon başkanları partinin önde gelen isimleri ve basın mensupları biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

İstanbul İl Başkanı Mustafa Şükür Aycı’nın koordine ettiği birliktelikte, Genel Başkan İrfan Uzun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alışılagelmiş normların dışında samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Genel Başkan İrfan Uzun, “Günümüzün alabildiğine kirlenen siyasi yapılanmasına inat, güleryüzlü bir profil çiziyoruz. Her anlamda sorunlarla boğuşan halkımızın can simidi olmaya talibiz. Mevcut yapılanmasıyla seçim atmosferine hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Başta eğitim olmak üzere, ülkemizin içinde bulunduğu tüm açmazları çözüme ulaştırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsanımızın, telefonunu çevirdiğinde karşısında genel başkanını muhatap olarak bulabileceği yegane siyasi partiyiz. Yapılanma sürecimiz yoğun biçimde sürüyor. Seçimlere katılabilme kriterlerini yerine getiren 18. parti olan Adalet Birlik Partisi, sorunların arkasına sığınan değil, zorlukların üstesinden gelecek politikalar için var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de arkamıza aldığımız güce dayalı olarak, aday olduğumu şimdiden deklare ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu noktada da zafer inananların olacaktır” dedi.