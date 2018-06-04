Adalet Bakanlığı: FETÖ elebaşının iadesi konusunda CHP heyeti evrakı inceledi

ADALET Bakanlığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iade talebinin usulüne uygun yapılmadığı yönündeki iddialarına ilişkin 4 kişilik CHP heyetine bilgilendirmede bulunulduğunu, heyet üyelerinin sorularının cevaplandırılıp, arzu ettikleri evrakı incelemelerinin sağlandığı bildirildi.Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı basın açıklamasında, CHP'li 4 kişilik heyetin, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik evrakı incelediğini kaydetti. Açıklamada şöyle denildi:"CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan CHP heyeti, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."