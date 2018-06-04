Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

Adalet Bakanlığı: FETÖ elebaşının iadesi konusunda CHP heyeti evrakı inceledi

ADALET Bakanlığı, 4 kişilik CHP heyetine bilgilendirmede bulunulduğunu, heyet üyelerinin sorularının cevaplandırılıp, arzu ettikleri evrakı incelemelerinin sağlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı: FETÖ elebaşının iadesi konusunda CHP heyeti evrakı inceledi
ADALET Bakanlığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iade talebinin usulüne uygun yapılmadığı yönündeki iddialarına ilişkin 4 kişilik CHP heyetine bilgilendirmede bulunulduğunu, heyet üyelerinin sorularının cevaplandırılıp, arzu ettikleri evrakı incelemelerinin sağlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı basın açıklamasında, CHP'li 4 kişilik heyetin, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik evrakı incelediğini kaydetti. Açıklamada şöyle denildi:

"CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan CHP heyeti, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325