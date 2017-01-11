Adalet Bakanı Bozdağ: Adil Öksüz’ü birilerinin sakladığı kanaatindeyim (2)

"TEKLİF 340-350 OY ARALIĞINDA KABUL GÖRECEK, DİYE İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği ve gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, anayasa teklifinin Meclis’ten 340 ila 350 oy arasında kabul göreceğine inandığını belirterek, "Çok önemli bir anayasa reformu tartışılıyor, bu reformun hem içeriği hem de oylaması kamuoyu tarafından da çok dikkatle takip ediliyor. Teklifin altında 316 imza var. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi’nin teklife verdiği destek var. Nitekim dün 1. Madde 347 çıktı 2. Madde 343 ama 4 milletvekili de o arada son oylamada bulunamadı. Onlar gelse ne olurdu? Belki 347 olacaktı belki farklı olacaktı. Bu iki maddenin görüşülmesi gösteriyor ki teklif 340-350 arası bir oy aralığında TBMM’de kabul görecek diye inanıyorum" diye konuştu.

"TBMM’DE OYLAMA GİZLİ YAPILIYOR"

Meclis’teki anayasa değişiklik teklifine ilişkin oylamaların gizliliğiyle ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Bakan Bozdağ, "Esasında anayasadaki hüküm oylamanın gizli yapılmasıdır. Peki TBMM’deki oylama nasıl? O da oylamanın gizli yapılmasıdır. Şu anda 3 defa oylama yapıldı. Oylamanın 3’ünde de gizli oylama yapıldı. Milletvekilleri oylarını gizli kullandı. Bazıları kabine giriyor, bazıları kabinin dışında oy kullanıyor. ‘Gizli oylama’ demek, kabine girip perdeyi kapatıp, oy kullanmak anlamına gelmiyor. Oyunu gizli vermek. Adam oyunu dışarıda da kullanırken, çünkü sizin elinizdeki pulu kimse göremiyor zarf da öyle. Öyle tuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Önemli olan onun gizli kullanılmasıdır. Kabinde kullanılması değildir" dedi.

"KABİNDE OY KULLANMAK ŞART DEĞİL"

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti: "CHP sanki gizli oy kullanma kabinde oy kullanma zorunluluğuymuş gibi bir taktik yapıyor ve bütün bu tartışmalar içinde ‘oylama gizliliği ihlal edilerek yapılıyor’ argümanını ispat etmeye dönük bir çalışma yapıyor. Kanunsuz bir şekilde, iç tüzüğe aykırı bir şekilde kamera konularak, görüntü alınarak bu yapılmaya çalışıyor. Benim gördüğüm 3 oylama oldu şu ana kadar, bu oylamaların 3’ü de gizlilik kuralına riayet edilmek suretiyle yapılan oylamalardır. Eğer anayasa koyucu bunun şekil şartının da gizlilik konusunu şekil şartı bakımından Anayasa Mahkemesi’nin denetlediği unsurlar arasına koymuş olsaydı bu madde de bir değişiklik yapılması gerekirdi. Ama oysaki 1987’de Anayasa değişikliği yapan irade 148. Maddede herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Burada bilinçli bir boşluk bırakmıştır. Neden? Çünkü bunu şekil şartı olarak denetim kapsamına alıp müeyyidelendirmemiştir"

"TUTUKLU BULUNAN KİMSENİN OY KULLANMA İMKANI YOKTUR"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu milletvekillerinin oy kullanmasıyla ilgili talebini de değerlendiren Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa, iç tüzük çok açık, oy kullanması için kişinin genel kurulda olması lazım. Vekaleten oy kullanmak ancak bakan veya Başbakan için söz konusudur. Onun dışındaki milletvekillerine vekaleten oy kullanma yetkisi verilmemiştir. Tutuklu bulunan birisinin hürriyeti kısıtlandığı için parlamentoya gelebilmesi ve bu oyunu kullanabilme imkanı yoktur. Kanunlarımız çok açık çok net. O nedenle bu siyasi bir değerlendirmedir. HDP’lilerin bu konu üzerinden bir siyasi duruş ortaya koymalarıdır. Bu tutumları anayasa ve kanunlara uygun değildir" diye konuştu.

BAYKAL’IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı eleştiriler ve 'Partili bir devlet kurulması' yönündeki sözleri sorulan Bozdağ, şunları söyledi: "Abartılı bir çarpıtma. Çünkü CHP’nin bu görüşmeler sırasında ortaya koyduğu fikirler gerçekten teklifle örtüşmeyen şeyler. Kendi abartılarını teklif gibi takdim ediyorlar ve çarpıtarak Türkiye kamuoyuna takdim ediyorlar. Burada bir parti devleti kesinlikle kurulması veya partili bir devlet kurulması söz konusu değildir. Bu nereden tartışmaya getiriliyor. Özellikle ‘Cumhurbaşkanı partisiyle ilişiği kesilir’ ibaresinin yeni yasada olmayışından kaynaklanıyor. Onların abartılı yorumu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletvekili, partili ,üye , Genel Başkan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı, İnönü hakeza öyle. Şimdi belediye başkanı için, belediye meclisi, İl Genel Meclisi üyeleri için milletvekili, bakanlar ve Meclis Başkanı için partili olmak görevlerini tarafsız yapmalarına engel değil. Ama söz konusu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olursa o zaman partili olması Türkiye'de tarafsız görev yapmasına engeldir demek adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Bugün ABD'de Başkan partili Amerika da kıyamet mi kopuyor?"

ESAD ÇARPITMASI

Muhalefetten gelen 'Bu kadar yetki Esad’da yok' yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

"‘Bu kadar yetki Esad'da yok’ ifadesini kullanıyorlar, onu ajite etmek için kullanıyorlar. ‘Türkiye bir Cumhuriyettir’ diyor, Esad'ın Anayasasında da bu var. İşte bakıyorsunuz başka ülkelerin anayasalarında da var cumhuriyet ibaresi yani şimdi o ülkelerin anayasasında cumhuriyet var diye o ülkeler kötü yönetim örnekleri ortaya koyuyor diye biz anayasamızda ülke devletin yönetim şekline cumhuriyet demeyecek miyiz? Burada mesele ifadelerin olması değil onun içeriğidir. Bizim cumhuriyetimiz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan bir cumhuriyettir. Onun için İran’daki cumhuriyet ile de Irak’daki ile de veya Suriye’deki ile de veya başka bir ülkelerdeki ile de karıştırılamaz kıyaslanamaz. Esad'ın anayasasıyla bu anayasanın ilişkisini kurmak onu birbirinden kopya gibi takdim etmek gerçekten bu teklife büyük bir bühtandır"

"OHAL'DE ANAYASA GÖRÜŞÜLEBİLİR"

'OHAL’de anayasa görüşmesi yapılamaz' yorumlarını değerlendiren Bakan Bozdağ, "Bu akıl almaz bir değerlendirme. Ne demek OHAL’de anayasa görüşmesi yapılamaz o zaman OHAL’de biz Meclisi kapayacak mıyız? Anayasa görüşülemez de Mecliste diğer patent kanunları görüşülebilecek mi o zaman?" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’yi OHAL sürecine getiren terör örgütünün devletten ayıklanması ve bu konuda alınacak tedbirlerin hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde yerine getirilmesi için yapılıyor esasında hükümete yapıldı. Burada bir şeyi daha söyleceğim bizim 1921 anayasamız yapıldı. Ne zaman yapıldı? Savaş yıllarında yapıldı. Kurtuluş Savaşı devam ediyordu. Hiç kimse çıkıpta o zamanki meclise, meclisin içinden veya dışından birisi ‘Ne yapıyorsunuz memleketin dört bir yanı düşman tarafından işgal edilmiş, askerlerimiz cephede savaş veriyor siz Ankara’da anayasa tartışması yapıyorsunuz. Şöyle mi olsun böyle mi olsun diye uğraşıyorsunuz. Bırakın bakayım şunu bir kenara önce düşmanı yurttan atalım. Önce Kurtuluş Savaşı’nı başaralım sonra anayasa yapalım’ demedi"