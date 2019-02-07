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Adalar Belediye Başkan Adayı Vural: Esnafın 12 ay çalışabilmesi için proje üretiyoruz

İSTANBUL,() - Adalar’da doğup büyüyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim startını verdi. Bu kapsamda sahaya inen Vural, Burgazada esnafını ziyaret ederek, halkın adada yaşadığı sorunları dinledi. Adalılarla...

Adalar Belediye Başkan Adayı Vural: Esnafın 12 ay çalışabilmesi için proje üretiyoruz

İSTANBUL,() - Adalar’da doğup büyüyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim startını verdi. Bu kapsamda sahaya inen Vural, Burgazada esnafını ziyaret ederek, halkın adada yaşadığı sorunları dinledi.

Adalılarla bir araya gelen Vural, “Adalar’ın hali belli, yıllar önce yapılmış yollarda yürüyoruz. Malımızın değeri gittikçe düşüyor. Çocuklarımız okullarından memnun değil. Adalar’ı daha yaşanılır bir ilçe yapacağız, çocuklarımızın geleceği daha güzel olacak” dedi.

“Birçok hayalimizin ortak olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullanan Vural, "Adalarımıza ve yerel halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için projeler üretiyoruz. Seçmenlerimizle buluşarak, kendi mahalleleriyle ilgili hayallerini öğrenmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Esnafı yerinde ziyaret ederek desteklerini beklediğini söyleyen Özlem Öztekin Vural, “Bizim halkın taleplerini karşılayacak ve nefes aldıracak projelerimiz var. Yurtdışından gelen turistin daha kaliteli hizmet almasını sağlamak adına ve buradaki esnafımızın da 12 ay çalışabilmesi için bir projeler üretiyoruz. Tabii ki burada asıl amaç Ada’nın yerli halkına nefes alabilecekleri alanlar açmak. ‘Turist bilmez ama biz buraya gidelim’ diyebileceği alanlar olsun istiyorum” açıklamasını yaptı.

"KADINLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HER KİTLEYE HİTAP EDİYORUZ"

Adalar’da her demografik yapıda insan olduğunu belirten Özlem Öztekin Vural, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz burada her kitleye hitap ediyoruz. Bugün özellikle kadınlarımız için ürettiğimiz projeleri anlattık. Burada insanlar kendileri için de çocukları içinde bir gelecek öngöremiyorlar. Adalarımızda okumamış, evde oturan ama üretime yaptıklarında çok ciddi performans alabileceğimiz bir kadın kitlesi var. Kadınlarımız dışında hayvan severlere, gayrimüslimlere, Alevi vatandaşlarımıza yani herkese hitap edeceğiz.”

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