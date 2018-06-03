ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı temel atma törenine katılıyor. Açıklamaları canlı yayınlamaktayız
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı temel atma törenine katılıyor. Açıklamaları canlı yayınlamaktayız
03 Haziran 2018 Pazar 12:17
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