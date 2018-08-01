ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılıyor... CANLI YAYINDAYIZ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılıyor... CANLI YAYINDAYIZ
01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:34
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılıyor... CANLI YAYINDAYIZ
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