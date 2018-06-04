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ABD-Türkiye Menbiç’te yol haritasında anlaştı

Dışişleri Bakanlığı: İki Bakan, yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

ABD-Türkiye Menbiç’te yol haritasında anlaştı

Dışişleri Bakanlığı: İki Bakan, yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.

Türkiye-ABD ilişkilerini önemli ölçüde etkileyecek olan Mevlüt Çavuşoğlu-Mike Pompeo görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. Çavuşoğlu görüşme sonrası verdiği ilk mesajda, "Görüşme çok başarılı geçti. Suriye'de YPG konusunda somut sonuçlar bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Temaslarda bulunmak üzere Washington’da bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından ilk değerlendirmesini Twitter hesabından yaptı.

Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmemizde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, Menbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık” dedi.

Çavuşoğlu’nun mesajının ardından Reuters da bakanın sözlerini son dakika geçti. Çavuşoğlu, “Pompeo ile görüşme çok başarılı geçti. Suriye’de YPG konusunda somut sonuçlar bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada ise, “İki Bakan, Menbiç için yol haritasını onayladı” denildi.

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TürkiyeAbdMike PompeoMevlüt Çavuşoğlu
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