banner314

banner325

Son Dakika

“ABD, FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyecek”

İSTANBUL, ()- Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan araştırmaya göre ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade...

POLİTİKA 15.11.2019, 09:28
“ABD, FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyecek”

İSTANBUL, ()- Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan araştırmaya göre ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 78’i FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 15’i, ise Türkiye’nin duruşunda taviz vermesi durumunda ABD’nin Gülen’i iade edeceğini söyledi.

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri, ABD ile terör örgütleri ilişkisi ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme dün Washington'da gerçekleştirildi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70’i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜN KAPATILMASI İSTENİYOR

Vatandaşların büyük çoğunluğu Adana’da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü’nün kapatılmasından yana. Katılımcıların yüzde 30’u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64’ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtti.

TRUMP’A GÜVEN YOK

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda ABD Başkanı Trump’a güvenilmediği anket sonuçlarında yer aldı. Katılımcıların yüzde 84,4’ü ‘güvenilmemeli’ cevabını verirken, ‘güvenilmeli’ diyenler yüzde 6, kararsız kalanların oranı da yüzde 8,5 oldu.

“ABD GÜLEN’İN İADESİ KONUSUNDA TÜRKİYE’DEN TAVİZ BEKLİYOR”

ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 15’i, Gülen’in ABD’nin Türkiye’nin duruşundan taviz vermesi durumunda iade edileceğini söyledi. Yüzde 78’lik kesim ise FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti. Gülen’i iade etmeme sebebi olarak ise ABD’nin FETÖ’yü hala kullandığı, FETÖ-ABD ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğu, ABD’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak görmemesi ve hukuki delil yetersizliği gösterildi.

YAKIN GELECEKTE İLİŞKİLERİN DÜZELMEYECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 82’5’i ; S-400, FETÖ, PKK/ PYD, Patriot ve F-35’ler gibi konular nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilime neden olan konuların yakın bir tarihte çözülebileceğine inanmadıklarını dile getirdi. Yüzde 12’lik kesim çözüm yaşanacağını kaydederken, yüzde 5,5’i ‘fikrim yok’ yanıtını verdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ’NİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KARARI

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, sözde 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bunun en önemli sebebi nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 28,3’ü ‘Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi” derken, yüzde 20’si yakın gelecekteki seçimlerde sözde Ermeni oylarının önemli ve belirleyici olması, yüzde 19,4’ü Ermeni lobisinin ABD’de etkin olması, yüzde 18,5’i Türkiye düşmanlığının dışa vurulması için uygun bir zaman olması yanıtını verdi.

 

Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:45
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6