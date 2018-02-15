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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2)
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Tillerson'ın Ankra'ya gelişi nedeniyle Ankara...
15 Şubat 2018 Perşembe 18:21
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Tillerson'ın Ankra'ya gelişi nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakan Tillerson'un korumaları, havaalanında basın mensuplarının kameraları ve çantaları ile buradaki ambulansları köpekler ile aradı. Bu arada bazı basın mensupları Türkiye'de Amerikan polisleri tarafından arandıkları için bu duruma tepki gösterdi.
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