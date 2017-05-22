Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

ABD Büyükelçisi'ne Dışişleri'nde nota verildi

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Washington'daki olaylarla ilgili ABD Büyükelçisi John Bass'in bakanlığa çağrıldığını, Büyükelçi Bass'e sözlü ve yazılı nota verildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada,...

ABD Büyükelçisi'ne Dışişleri'nde nota verildi

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Washington'daki olaylarla ilgili ABD Büyükelçisi John Bass'in bakanlığa çağrıldığını, Büyükelçi Bass'e sözlü ve yazılı nota verildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington'daki olaylara ABD makamlarının yol açtığı belirtilirken, ABD'de Türk korumalara yönelik yapılan davranış protesto edildi. 
Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir.
ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246